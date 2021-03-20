撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-20 08:00

日劇當中有不少經典曾被韓國、中國內地、東南亞，甚至歐美不同地區及國家翻拍，最近日本神劇《花樣男子》（台版：《流星花園》）又有新版本，泰國當紅男星Bright和Win將聯同另外2位小鮮肉組成「F4」，重現經典日本少女漫畫情節，一眾迷妹都既期待又怕受傷害。其實日本也曾多次翻拍其他國家的作品，包括90後童年回憶《命中注定我愛你》、韓國大熱懸疑劇《Singal》、《Voice》等，你認為他們能超越原作嗎？

喜歡泰國的迷妹們有福了！在泰劇《只因我們天生一對》主演的男星Bright和Win，將會飾演新版《花樣男子》（F4 THAILAND）的道明寺和西門，重現日本少女漫畫經典，劇集預計今年推出。

雖然日劇屢創翻拍經典，但另一邊廂，日本買下其他國家的話題作再重拍的劇集也是多不勝數。其中包括90後童年回憶的台灣偶像劇《命中注定我愛你》、韓國人氣連續劇《Voice》、獲獎無數的美劇《24》等都有日本版！你覺得被日本人翻拍後的版本好看嗎？

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同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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