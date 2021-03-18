撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-03-18 06:00

鍾培生與林作的拳賽近日鬧得沸沸揚揚，鍾培生積極備戰，對於勝利志在必得。擂台上看似好勇鬥狠，他在情場上反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。

「百億富三代」鍾培生家世顯赫，祖父是華廈置業創辦人兼有「工廈大王」之稱的鍾江海。鍾培生在美國南加州大學畢業後，22歲時創立了香港電子競技公司，市值早已過億。非同凡響的背景，讓大家好奇他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。

（龔嘉盛攝）

「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」

網民認定鍾培生作為超級富豪，一定有很多靚女「埋身」，但他直言看不上貪錢女生︰「如果真係要用物質去大你，一嚟就送層樓，如果我送層樓就唔使溝你啦。我揀人，人揀我，送個袋畀你又唔受，我送層樓畀你又覺得自己好On 9。」自己作為男人，鍾培生覺得香港很多男人都將自己單身歸咎於「港女拜金」，卻沒檢討過自己既不勤力又不求上進，就將責任推卸在女性身上︰「同一個質素，一個有錢一個冇錢，（女生們）梗係揀個有錢啦。大把有錢仔溝唔到女，因為佢哋可能淨係得咁表面嘅嘢。有啲人自己冇料又溝唔到女，仲要將個責任賴喺女仔身上，抵你溝唔到女啦……溝唔到女一定係條仔嘅責任啦。」

（龔嘉盛攝）

「我唔係咁隨便，我唔濫交」

現年30歲的鍾培生被形容為「富豪界毒男」，事實上他有過不少戀愛經歷，不過他直言在性方面是潔身自愛︰「我唔係咁隨便，我唔濫交，我成日覺得佢好靚好正，我食咗佢係益咗佢，因為我覺得自己好有型。啲女仔好鍾意𡁻完唱，我記得好多年前去蘭桂坊飲到Wing Wing哋，有個女仔同我打過一次茄輪，佢就周圍同人講，講咗十年，」不過，「性」仍然是他很重視的元素，曾經在田蕊妮的《女人四十》中，自認性需求大的他，坦承理想中的約會是「Get drunk, good kiss and good sex」（微醺，美好的親吻和性愛）。

（受訪者提供）

「我細個啲相好型嘅，18、9歲幾靚仔㗎」

外界對鍾培生的外表有各種評論，「月球面」、「矮仔」是網民常用的刻薄留言，他在訪問中亦自認不注重外表︰「一睇就知我矮啦，皮膚又唔執嘅。我細個啲相好型嘅，18、9歲都幾靚仔㗎，嗰時真係落Bar用個樣溝女，大個咗就唔Care外表。」鍾培生雖有家底，然而天生條件，包括家底及樣貌在他的愛情裡只是「100分之中佔5分」，一個男人始終需要勤力增值自己才不至於浪費上天給自己的優勢。

（龔嘉盛攝）

「我成日講CP值，但呢樣嘢唔係計數，我就係計得太盡」

不在乎自己的外表，不等於不在乎另一半的外表，鍾培生直言找女朋友有一張清單，要「樣靚身材正」，此外還羅列出一堆條件：智慧聰明準時有上進心文化水平高等等等等等。他也自知這樣擇偶有點矛盾︰「當你外在條件咁好，但依家都Single，咁肯定係你自己有問題啦，通常呢啲好乞人憎，我都係，我自己知。」

鍾培生到底有甚麼問題導致現在仍單身？一句到尾，就是計得太盡。將感情當數學一樣計CP值，視乎女方付出及可以滿足他有多少，他才會付出相應代價︰「你唔可以淨係比到ABC嘅嘢我，但要求ABCDEF，咁樣收入同付出唔成正比，我好計算的......感情上我好乞人憎，太多規矩…….如果樣靚身材正又好聰明，咁呢啲人都有個共通缺點，就係佢唔鍾意我！」

（龔嘉盛攝）

「唔改」

鍾培生從小就知道性格難頂，尤其愛情上要求多多︰「由細到大都知自己幾契弟，好感恩身邊嘅女仔包容我。」既然知道問題，問到他將來會不會改善然後再戰情場，他未等記者問完已果斷回答︰「唔改」。未幾，他又補充︰「有需要咪改囉，你食得住我咪食囉。」

現年30歲的鍾培生雖然身邊不時有不同女伴出現，但他自2016年起就沒再公開承認過拍拖，因為「一公開就代表要結婚」。言談間，他數次提及要找一個「食得住」自己的人，其實這個人曾經出現，就是被很多媒體報道過，他暗戀多年終在24歲時追到的女朋友，當時認真到當對方是未婚妻，可惜後來因為大家的不成熟而分手。他形容自己「有一個啱就會好專情」，現在也許正等待下一個可以「食住」自己的人吧。

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鍾培生一向惹火，特別在連登討論區，有時真身上連登，回應網民提問，刀光劍影，花生滿滿。《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！

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同場加映︰鍾培生因欣宜愛上打機 沉迷Online Game變問題兒童 呢科攞零分

「香港電競之父」鍾培生因為與林作的「終極一戰」成為熱話，出身香港華夏置業家族的鍾培生，鍾情打機更成立香港電子競技有限公司。鍾培生接受《香港01》科技玩物頻道訪問時分享他的童年打機生活，豈料他自認是個問題兒童，在長大的過程中，學會對每事都要認真，就算打機，也一定要有進步。

鍾培生與林作的拳賽成為熱話，而鍾培生家中有一個印有「香港電子競技有限公司」的擂台。（龔嘉盛攝）

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