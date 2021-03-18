撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-18 06:30

「香港電競之父」鍾培生因為與林作的「終極一戰」成為熱話，出身香港華夏置業家族的鍾培生，鍾情打機更成立香港電子競技有限公司。鍾培生接受《香港01》科技玩物頻道訪問時分享他的童年打機生活，豈料他自認是個問題兒童，在長大的過程中，學會對每事都要認真，就算打機，也一定要有進步。

鍾培生與林作的拳賽成為熱話，而鍾培生家中有一個印有「香港電子競技有限公司」的擂台。（龔嘉盛攝）

作為一隊電競隊伍的班主，想不到鍾培生最初接觸遊戲機是因為鄭欣宜，而欣宜更加教他出波！鍾培生說，他4歲的時候身處溫哥華，媽媽與沈殿霞（肥姐）經常一齊打麻雀，當時作為姐姐的欣宜就借出超級任天堂，兩個人一齊玩《街霸2》。

鍾培生坦言：「咁你要出波㗎嘛，咁4歲𡃁仔唔識，係需要人教㗎。」鍾培生認為欣宜只是姐姐照顧小朋友，所以如今都未必認得自己，不過她算是自己的啟蒙老師：「佢係第一個教我打機嘅人。」

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每日打機有時限

其實鍾培生的童年與普通小孩無差，要專注學業聽從父母的話，小時候每天打機時間，限於15分鐘至30分鐘內，自己亦從未試過欺騙父母去偷偷打機：「都唔玩得耐，因為讀書緊要，啊爸啊媽都唔係咁鍾意打機，都係啲週末請同學上嚟屋企打。」他笑言：「無同學夠我打！」

鍾培生兒時都是玩單機，由超級任天堂玩到PS2、PC Game、Online Game，打機年資都逾20年，所以鍾培生打機確有一手，是《傳說對決》第二季全遊戲第一名的玩家！鍾培生回望過去讀書生涯裡，不禁自稱自己中一的時候，是一個問題兒童，曾因為打《神之領域》Online Game而在學業上出現問題！

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打機要認真打

相信不少家長對於打機成癮的子女，都相當頭痕！鍾培生坦言：「沉迷打機係需要管教！」他並非反對打機，反而認為家長都要設定一些打機指標給小朋友，要在遊戲之中有進步：「唔可以畀佢盲目地打機，打3至4個鐘，要喺遊戲入邊有進步，亦都要限佢打幾耐，做每樣嘢都要認真做！」

鍾培生表示自己都未試過偷偷打機，認為：「啊媽由細到大都教唔好呃爸爸媽媽。」（龔嘉盛攝）

除了限制打機時間，鍾培生多次強調要有做事認真的態度，要打機的話就要有進步，可以學習而非沉迷：「今日學遊戲，要學識基本操作，要睇返相應嘅視頻，要喺遊戲有適量進步，沉迷每一樣嘢都唔好。」鍾培生從童年開始，早就學會做事認真面對，不管是打機或是學業都要講求進步！

【同場加映】鍾培生連登出POST 稱帶正能量給大眾 面對Haters：我完全唔Care

鍾培生近日竟然在連登討論區開Post，引來過千人留言！鍾培生接受訪問時回應，稱連登發文都是為了拍YouTube，而且是一心消費連登仔！他更聲稱要將一個負能量的地方變得正能量，卻竟換來檢舉？

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【同場加映】鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

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【同場加映】鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

網民認定鍾培生作為超級富豪，一定有很多靚女「埋身」，但他直言看不上貪錢女生︰「如果真係要用物質去大你，一嚟就送層樓，如果我送層樓就唔使溝你啦。我揀人，人揀我，送個袋畀你又唔受，我送層樓畀你又覺得自己好On 9。」

（龔嘉盛攝）

自己作為男人，鍾培生覺得香港很多男人都將自己單身歸咎於「港女拜金」，卻沒檢討過自己既不勤力又不求上進，就將責任推卸在女性身上︰「同一個質素，一個有錢一個冇錢，（女生們）梗係揀個有錢啦。大把有錢仔溝唔到女，因為佢哋可能淨係得咁表面嘅嘢。有啲人自己冇料又溝唔到女，仲要將個責任賴喺女仔身上，抵你溝唔到女啦……溝唔到女一定係條仔嘅責任啦。」

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【同場加映】鍾培生專訪｜21句愛情寸嘴金句 我渣男？你有得揀你仲渣過我啦！

鍾培生家世顯赫，非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」這21句金句，寸嘴得來又好似有點霸氣，大家點睇？👇👇👇按圖看21句寸嘴金句👇👇👇

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