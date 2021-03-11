撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-11 15:07

韓國選秀節目《PRODUCE 48》誕生的「第二代國民女團」IZ*ONE，日前宣布將於3月13、14日舉行解散演唱會，並按原定計劃於4月解散。消息傳出後，不少「WIZ*ONE」（IZ*ONE粉絲名稱）都大喊不捨。除了她們之外，大家還記得那些年的K-POP限定組合嗎？

IZ*ONE／MNET圖片

曾經是韓國皇牌選秀節目的《PRODUCE》系列，自2016年起每年舉辦，每屆的誕生組合都獲得非常高的人氣，包括I.O.I、Wanna One、IZ*ONE、及X1。不過，2019年舉辦的《PRODUCE X 101》，就被網民發現決賽的數據造假。韓國警方出動調查後，將主腦之一的節目製作人安俊英拘捕。日前，法庭宣判安俊英將入獄2年，及罰款3700萬韓圜（港元25萬）。

安俊英／NEWS1圖片

雖然IZ*ONE曾經因造假事件而暫停活動，但她們最後都戰勝輿論，人氣依舊高企。2018年10月出道的她們，合約期為2年半，早前曾經有傳聞指她們將延長合約期，但最後仍然決定將按原定計劃於今年4月解散。以下這15隊期間限定組合，大家又最喜歡哪一隊？

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