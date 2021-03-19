撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-19 07:00

戀愛可以讓人變成更好的自己，你試過為自己的戀情做過甚麼事嗎？日本搞笑藝人井上咲樂在去年在節目《今夜くらべてみました》上表示因為暗戀一位男性兩年，於是決定改造自己希望令對方對自己另眼相看。事隔數月，她的改造成果更見明顯，也決定好向喜歡的男性表白，最後結果是怎樣？。

（節目截圖）

節目《今夜くらべてみました》在去年12月邀請井上咲樂參加大改造計劃。她因為在兩年前開始就開始暗戀一位男性朋友，但因為覺得自己不漂亮所以沒有自信。然而她作為搞笑藝人，特色就是有一副從出生就沒修過的粗眉，雖然她很擔心失去粗眉後工作量會大減，但仍然嘗試修了眉、化了像田中美奈實的妝、燙了頭髮，來個大變身。繼上次改造，事隔數月後，井上咲樂再上節目公開改造後的生活及表白結果。簡直可說是大解放，改造前後的差異大到嚇到嘉賓主持，最後節目組還送給她一個驚喜。

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