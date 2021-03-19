撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-19 19:19

日本前偶像女子團體欅坂46的22歲舊成員今泉佑唯，今年初宣布與百萬人氣YouTuber Mahoto（ワタナベマホト，原名︰渡邊摩萌峡）奉子成婚。不過婚訊發表當日Mahoto就被爆料，指他要脅未成年少女拍裸照。當地警方於3月17日上門以涉嫌違反兒童色情條例的罪名拘捕他。

今泉佑唯於1月21日公布婚訊及懷孕消息。（https://imaizumi-yui.com/）

Mahoto和今泉佑唯在今年1月21日宣布結婚及女方已懷孕5個月，消息震驚網民，也引來不少粉絲表示不看好，因為Mahoto早在2019年已有家暴時任女友的前科。果然，在公布婚訊當日，就有一位15歲女高中生向另一名YouTuber コレコレ爆料，指Mahoto曾逼她拍淫照，更提供兩人的對話紀錄以作證據。Mahoto的事務所「UUUM」在得知消息後立刻和他解除合約，而Mahoto曾經擁有500萬訂閱數的YouTube頻道及Twitter都在事後關閉。近日日本傳媒報道，日本灣岸警署在3月17日上門將Mahoto送檢。

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今泉佑唯至今已懷孕7個月，Mahoto被捕時她還在家中親眼看著。據知情人士透露，今泉與Mahoto尚未正式結婚。今泉希望在產後繼續演藝工作，不過如果Mahoto被正式起訴，今泉形象亦會受影響，所以她可能會重新審視與Mahoto的關係。

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