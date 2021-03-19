撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-19 16:52

去年10月，日本女神石原里美宣布結婚的消息傳出，大量網民難以接受現實，瘋狂哀號「我不行了！明天不能上班！」，這個爆笑社會現象令人印象深刻。「本命」偶像是每個追星族的心靈支柱，當最愛的人突然宣布結婚、退團，甚至宣布退出娛樂圈時，可能大受打擊而無法專心工作。

有見及此，日本一位叫鶴見至善的社長決定在公司實行「追星福利制度」，不但提供1萬日圓津貼員工看演唱會，更可以領取高達10天的「療傷有薪假」，4樣福利令御宅族和追星迷妹超羨慕：「好想轉工！」

日本節目《ABEMAヒルズ》邀請這位良心社長上節目做訪問，原來鶴見本身是日本女子偶像團體「9nine」其中一位成員村田寬奈的超級粉絲，他的公司「ひろろ（Hiroro）」也是取自偶像的花名。鶴見社長解釋，早前公司有位員工因為最喜歡的偶像宣布退團而一蹶不振，於是他決定將這些情況納入「婚喪假期」，讓員工獲得10天有薪假「療傷」。本身也是「追星族」的社長表示，粉絲面對偶像退團、結婚等的重大消息時，就連自己也不能專心工作，因此考慮修訂4項「追星福利制度」，其中竟然還會資助員工買演唱會門票！

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同場加映：日本最強AA制夫婦 做家務支時薪、從不拖手分床瞓



正常情況下，情侶結婚後的二人世界應該很浪漫，每天起床來個早安吻，兩口子日夜相對就如「糖黐豆」。不過，並非每對夫妻都喜歡這種相處方式，日本有對結婚兩年的夫婦過著「絕對獨立」的同居生活，不但分床睡覺、從不牽手，生活上所有開支都用AA制，丈夫甚至會按妻子做家務的時數支付「時薪」！雖然聽上去不可思議，但兩位當事人都認為現在的生活「非常幸福」，到底是他們為什麼要實行這種慘過做室友的「AA制」的婚姻生活？

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同場加映：日本311地震災民分享35種「拯救了我」物品 啤牌超有用

假如明天有一場世紀大災難，你認為自己的生存機率有多少？要在嚴酷的環境下掙扎求存，一個萬能的「避難袋」可說是存活的關鍵，到底災難求生有什麼必定要帶的必需品？適逢日本311大地震十週年，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」訪問了50位曾經歷地震和海嘯的災民，讓他們分享「當天拯救了我」的35件求生用品，當中竟然出現了狗糧？！

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