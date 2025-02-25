JFFT成員良少女友自爆買電弧火機　大讚超好用！網民勸：快啲刪帖

有習慣點香薰蠟燭的都知道，如果蠟燭在燃燒期間熄滅，使用打火機很難重新點燃較底部的餘蠟。而近日，著名YouTuber團體JFFT成員良少的女友在社交平台Threads上自爆購買了一支「電弧打火機」，並大讚其方便好用，極方便能點燃較底部的餘蠟，隨即引發網民熱議，更有網民指出此舉可能已觸犯香港法例！究竟香港用電弧火機是否違法?



良少的女友牧歌在貼文中分享，這支電弧打火機特別適合點燃蠟燭，當蠟燭燒到一半時，傳統打火機難以伸入點火，「就算倒轉個蠟燭點，都好難睇點唔點到個燭心」，而這支電弧打火機則能輕鬆解決問題，只需充電即可使用，非常方便，且「$10用一世」，她還推薦無印良品的蠟燭，稱其「多味又平」，適合像她這樣「消耗大又成日唔記得熄」的人。

@mu147cm threads 截圖

然而，這篇貼文一出，網民評論趨兩極化，有部份網民支持牧歌好物分享，「我都係用呢個，勁方便」、「想問吓喺邊度買」、「10塊錢的幸福，真划算」、「呢支嘢HKTV mall有得賣」，而亦有部份網民指出，此舉可能已經觸犯香港法例，「呢啲嘢香港當電槍，係受管制武器」、「香港好似唔俾用呢種火機」、「唔合法㗎喎，靜靜雞用就好，po上網好容易俾人捉你痛腳」、「香港好似禁等離子火機」。

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電弧打火機因其高溫電弧設計，存在一定危險性，尤其在潮濕環境下容易引發意外。而根據《火器及彈藥條例》，任何人無牌管有或售賣電弧打火機均屬違法，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁14年；而無牌經營槍械或彈藥罪名，可處罰款10萬元及監禁10年。

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近年來亦有幾宗關於電弧打火機被捕的案件，例如在2024年9月警方在土瓜灣巡邏時，在一名55歲男子身上檢獲一支疑似電弧打火機，並以管有仿製槍械被捕。而在2021年，警方亦在深水埗及觀塘的店舖，分別檢獲52個和23個的「電弧打火機」，隨即拘捕2名店舖負責人，涉嫌「無牌經營槍械或彈藥」。

不過其後牧歌亦在留言引用一則2022年的報道，力證在香港使用電弧打火機不屬違法，報道指警方在截停搜查案件中，發現被捕人有攜帶電弧打火機，當時裁判官裁定電弧打火機符合《火器及彈藥條‍例》第2條「槍械」的釋義，判處被捕人6個月即時監禁。而後來案件上訴，高院法官陳慶偉指出，這款淘寶有售的火機不屬於《火器及彈藥條例》下需規管的「槍械」，不否定物品可以「施加電擊」，但設計的原意不是「用作使人昏暈或不能動彈的」 ，而淘寶上這類產品多不勝數，更大讚是「科學一大進步」，並將控罪撤銷。