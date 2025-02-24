濟州汗蒸幕偷影港婦返港！滯留8個月巨額罰款　韓國4大法例要小心

去年9月一名六旬港婦跟隨旅行團到韓國濟州旅行，在汗蒸幕打卡疑拍到當地人而惹官非。事發至今8個月，劉太終於能回港，《東張+》直擊回港經過，期間劉太更數度痛哭，與丈夫及好友見面情緒激動！



《東張+》截圖

昨日（23日）《東張+》報道，劉太在濟州滯留8個月終可以回港，丈夫劉生帶同幾位好友一同接機。劉太與兩位好姊妹見面後立即相擁而且情緒激動，更指滯留期間因語言不通又舉目無親，加上因飲食不習慣消瘦了不少，所以特別安排太太到茶樓飲茶。劉太表示這幾天會先好好休息：「心真的很累。」

《東張+》截圖

事源67歲的劉太去年7月跟旅行團遊南韓濟州，因於當地汗蒸幕影相打卡，疑涉拍到其他女性浴客裸體，被當場拘捕並禁離境。《東張西望》９月接獲劉先生求助後，更派攝製隊去濟州島找劉太了解事件。結果劉太滯留當地8個月，最終被法庭以「電話攝影罪」罰款2,000萬韓圜（近1 1萬港元)後獲准返港，現時要「面對現實」還債。

劉先生在節目中曾表示，太太喜歡外遊拍照，內地溫泉也會「打卡」，故不知南韓文化致出事。而太太由於不適應當地飲食，明顯消瘦了，希望以後開心點，「好無辜，咁無咗幾十萬，影幅相啫」，坦言是「無妄之災」。而劉太則指滯留期間最難受的就是自己一人過農曆新年。

《東張+》截圖

每個國家都有它的法例要遵守，如果想去韓國旅行，甚至長時間留在韓國定居，就要看看有哪些事情不能在韓國做！

1. 青少年線上遊戲時間限制

韓國對青少年的保護都不少，就有一條「關閉法」對青少年玩線上遊戲的時間有所限制。未滿16歲的青少年，在上午12時至6時是禁止進行線上遊戲的。在這段期間，所有主要的在線遊戲服務器都有所限制。由於在韓國是需要使用身分證號碼登錄認證，因此沒有直接的方法可以繞過此條法例。

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2. 韓男示愛3次不成功仍追求即屬犯法

韓國為了保障女性的安全，對男生有一條輕犯罪法。假如韓國男生向一位女生表白3次不成功，仍堅持繼續追求，就已經屬於犯法。一但違法，有可能要被罰款或被警方拘留數天。

《白晝的流星》劇照

3. 不允許關閉相機聲音

韓國針對偷拍的罪案，故此規定禁止在拍照時關閉相機聲音，防止在他人不知情的情況下拍攝他人的不當照片、私密照片。即使在人多擠迫的地方拍照，都最好先將入鏡路人的樣貌處理，再發佈社交平台。

4. 入境禁止攜帶動植物製品

在韓國出入境都要小心避免攜帶禁品，瀕臨絕種危機及受保護野生動植物所製成之所有物品，例如象牙、豹皮、鱷魚皮等製成的醫藥品、皮草、皮包、皮夾等都是嚴禁攜帶的。若有攜帶或運載禁品的情況發生，可能會受到相關處罰。不希望去旅行時有甚麼阻撓，就要留意了！