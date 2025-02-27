日本寫真女神宣布下海拍AV！片商封「鑽石級新人」震撼暗黑界

日本寫真界近期再次掀起熱話！正妹女大學生新木希空憑藉清新氣質及甜美外型，迅速成為焦點。她過去以《週刊FLASH》寫真模特兒身份亮相，早前才推出首本寫真集《新しい空》，沒想到隨後加碼公開震撼消息，宣布將於3月25日以女優身份出道，成為成人片商S1繼「千年一遇高手」瀬戸環奈後的最強新人，更被稱為「鑽石級新人」，引發熱烈討論。



IG@araki_noa

新木希空的外型條件極佳，擁有162公分身高及白皙皮膚，雖然身材未達「魔鬼級」水平，但清甜可愛的臉蛋已足以讓她成為本月出道新人中的佼佼者。片商對她的介紹雖然簡短，卻充滿讚譽，形容她像鑽石一樣閃閃發光，讓人無法忽視她的存在。而宣傳片中，新木希空展現出青澀與純真的魅力，讓粉絲對她的表現充滿期待。

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台灣AV達人「一劍浣春秋」也在專欄中分析，新木希空的操作模式與瀬戸環奈如出一轍，片商顯然對她寄予厚望。雖然宣傳影片以寫真畫面為主，但這種手法正是為了吸引觀眾好奇。一劍浣春秋更直言，新木希空的臉蛋是2月出道新人中數一數二的偶像級別，皮膚白皙更是加分項，雖然胸部只有C到D CUP，但整體條件已相當優秀。

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不過，一劍浣春秋也點出新木希空的「小瑕疵」，例如牙齒不夠整齊，但這無損她的整體魅力。新木希空的出道消息一出，立刻在網絡上引發熱議，不少粉絲期待她能成為下一個瀬戸環奈，為暗黑界帶來新一波話題。究竟這位「鑽石級新人」能否延續寫真界的熱度，在暗黑界再創高峰？讓我們拭目以待！