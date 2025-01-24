MISSAV「懲罰」女優石川澪反因禍得福？新作打入每月人氣影片10強

MISSAV成人網站早前因涉盜版問題被封鎖，AV女優石川澪衝出來「邀功」，致MISSAV「復活」後即「懲罰」她，所有有關她的作品都全數播放免廣告。事件未因石川澪叫慘而休，未知是否受免廣告「優待」影響，石川澪今個月新出的AV作品竟成功打入本月熱門影片10強！



IG@ishikawa._.mio

石川澪以往最人氣女優排名一直落後 ，很少機會打入10強，即使月初推出的三周年企劃作品(MIDV-995)，在未發生「懲罰」事件之前，其作品也未入到熱門。及至上星期MISSAV突然被封鎖後又瞬間復活，隨即公布石川澪的影片免廣告以作報復後，石川澪的新作瀏覽量立即飆升，更打入本周及今月的熱門影片第七位，不過數字仍然輸給魷魚遊戲AV版，由美園和花主演的《鮑魚遊戲》，以及AV片商S1為慶祝20周年，集結24位人氣AV女優演出的作品。

雖然在「懲罰」事件發生後，石川澪曾在Ｘ發文指自己成了最大受害人，更一度後悔自己幫片商拍反盜版宣傳照片及發聲，不過看來心情已經回復，日前更在其YouTube頻道上載影片，實測各種不同咖啡的味道差異。

YouTube@石川澪

今次石川澪的新作點擊大幅提升，雖然她也沒有因此而增加收入，不過換另一個角度來看，也賺了名氣。其實，石川澪向來有「美少女天花板」的稱號，今年22歲的她，2021年出道，當年以「普通女大學生」的形象進入AV界，雖然沒有魔鬼身材，卻有著清新的氣質和甜美的笑容，所以很快就已經爆紅，還被選為「FANZA春之內褲季2022」的代表女優，今次事件賺了知名度，也可謂因禍得福呢。