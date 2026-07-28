睡眠窒息症｜4類人高危非肥人專利　性慾低都關事！教DIY檢測

睡眠呼吸中止症，又稱睡眠窒息症，是指患者在睡眠時，呼吸出現顯著的減少或短暫停止，令身體出現缺氧。不少人都認為肥胖是睡眠窒息症的主要成因，但有睡眠專家就表示，即使體型較瘦的人也有機會患病，他更列出容易患病人士的特徵和如何自我檢查，大家不妨留意下自己和身邊人有無相關情況！



（節目截圖）

日本晨間節目「めざまし８」早前請來多名睡眠專家，講解睡眠窒息症的謬誤。當中睡眠專家土肥智貴醫生指出，人的下顎大小其實跟睡眠窒息症有關係，不少女性或體型較瘦削的人，因先天因素患病而不自知。

患有睡眠窒息症時，睡眠中每小時會出現5次或更多次的呼吸暫停或呼吸不足（節目截圖）

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睡眠窒息症｜四類特徵人士最易患上

據指，當患有睡眠窒息症時，睡眠中每小時會出現5次或更多次的呼吸暫停或呼吸不足。每小時5至15次屬於輕度症狀，每小時15至30次為中度症狀，每小時30次或以上的人士便是重症。除了罹患睡眠窒息症的比率比一般人約高出3至4倍的肥胖人士之外，更年期婦女也因荷爾蒙分泌減少導致呼吸道較容易受阻，發病率較停經前人士約高出6倍。此外，顎骨薄小和舌頭較大等也是患者常見特徵。

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福岡市「浦添クリニック」的山口祐司院長警告，睡眠窒息症若未及時治療，夜間低氧血症會導致交感神經緊張，增加心腦血管疾病風險，可能引發高血壓、心肌梗塞、腦梗塞，甚至猝死，最近更有報告指可能會提高患癌機率。

睡眠專家土肥智貴醫生（節目截圖）

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睡眠窒息症｜10大症狀自我診斷

【1】鼻鼾聲過大

【2】睡眠中呼吸暫停

【3】日間嗜睡或疲勞

【4】起床時頭痛或身體沉重

【5】沒有熟睡感

睡眠窒息症10大症狀（節目截圖）

【6】記憶力或集中力下降

【7】夜間頻尿

【8】有失眠問題

【9】口腔感到乾燥

【10】性欲減少或有勃起功能障礙

土肥醫生指出，睡眠窒息症是一種因氣道阻塞導致睡眠時呼吸變弱或停止的疾病。最常見的症狀就是睡眠品質下降，大部分症狀都與此有關連，若有以上自我診斷清單的任何一個徵狀都需要注意。

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睡眠窒息症｜自我檢測方法

一般人舌頭和懸雍垂（喉嚨吊鐘）處於正常情況時，空氣可以流通氣道。但睡眠窒息症患者，普遍由於舌頭凹陷、頸部脂肪或扁桃體腫大，氣道會被阻塞，從而導致呼吸困難。

土肥醫生指，若懷疑自己患病，可用以下方法進行簡單的自我檢查。先準備一面鏡子，坐下並張大嘴巴，然後伸出舌頭、觀察喉嚨內部。若能看到軟腭及喉嚨吊鐘，則風險較低。反之，若部分或完全看不到，看到的部分越少患病機率逾高。

土肥醫生建議，睡眠窒息症輕症患者可使用口腔矯正器，而中重度患者則可選擇接受CPAP（持續氣道正壓）治療或手術等改善睡眠質素。在日常生活中，睡覺時可使用抱枕側睡，以防止舌根後墜阻塞氣道，並多進行口腔舌頭體操，強化肌肉。若發現相關症狀，應盡早求醫，以免延誤治療。