移日香港夫妻Brian拍片鞠躬道歉　向網民提1大訴求！2大網紅留言

香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」於去年10月帶著半年生活費移居日本，因唔揾工打算推會員制賺留日生活費被鬧爆「網絡乞兒」，即使上了大阪Andy哥的「MinatoTV」直播自辯，仍繼續被鬧爆。Brian昨晚（11日)終上傳一條新影片向網民鞠躬致歉，但要求網民有2件事勿做，更惹來網紅留言。



「Brian在日本住」YouTube截圖

香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」昨日上傳一條新影片，以「對不起」為題向網民致歉，聲稱自己上完「MinatoTV」的直播後亦反思自己許多問題，「亦都有睇過比較客觀嘅YouTuber去講我嘅問題」，認為自己的確有做得未夠好的地方，甚至自我中心「有啲唔現實，活喺自己世界入邊」，表示自己開設頻道是為了呈現真實的自己，但沒想到俾人感覺「好寸，態度唔好」，表示自己會在下一條片向大眾詳細分析自己開設會員制度的問題，以及重新計劃自己的留日計劃。

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Brian雖然在片中道歉，但表示自己即使做錯決定，觀眾及網民亦不能作出任何形式的網絡暴力或人身攻擊，更指有涉性騷擾的留言批評太太Luna，他並用兄弟姊妹作為比喻，「試問你嘅兄弟姊妹做錯咗一個決定，我相信你都唔會想佢哋咁樣俾攻擊」，重申自己不是想掩飾自己的錯，但想網民亦知道自己「網暴」的問題所在，「我哋做YouTube，我都係一個人嚟」，亦表示因為這個錯誤的決定，自己和Luna 這星期亦承受着巨大壓力，認為自己冇必要承受網民的網絡暴力及過分言論。最後亦感謝部份YouTuber客觀提出意見，並承諾會改善自己問題，但希望不要再有網暴或人身攻擊的發生，「如果我之前嘅行為或者態度，會影響到大家嘅話，同大家講聲對唔住！」。

「MinatoTV」 YouTube直播截圖

而影片隨後亦得到極多網民留言討論，網民亦一面倒質疑Brian「鬧觀眾」而不為道歉買單，「你根本就沒有表現出任何悔意」、「第一次睇道歉片，一半時間係X緊觀眾」、「你又唔係我兄弟姊妹」、「原來條對不起嘅片，係叫觀眾對不起，真係高招」、「真誠認錯，但係又要拉埋網暴落水，真誠極有限」、「道個歉都見你唔忿氣搵啲位話返人，真係世界級」。

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亦有兩位YouTuber在下面留言回應Brian的道歉影片，其中「 dim cook guide」馬田亦質疑Brian道歉並非真心，「開始分唔係咪曲線，學到嘢」，而「鬆仔Zonjai」則支持Brian改過自新，「誠懇坦白係好嘅第一步，肯接受意見亦係成功嘅開始，網暴的確係唔啱，好好保護你老婆，照顧佢嘅感受，佢都唔容易」。其後Brian亦在YouTube留言置頂，繼續向大家致歉，不應在自己的道歉中提及網暴「多謝部份觀眾留言，呢條道歉影片的確唔應該同網暴嘅事情一齊講，係我做得唔好嘅地方，我會繼續努力改進」。

影片來源： Brian在日本住