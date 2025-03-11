金秀賢被指秘戀金賽綸6年　曾自爆3大愛情觀：41歲時娶21歲新娘

韓國近日傳來震撼消息，有韓國YouTuber驚爆金秀賢和早前在家身亡的女星金賽綸秘戀6年，雖然金秀賢的經紀人公司已全盤否認，但已掀起網民熱議，翻查資料金秀賢過去曾在受訪中或個人部落談論自己的愛情觀，更期望自己「41歲時娶21歲新娘」，不少網民均感細思極怖恐。



金賽綸去年突上傳跟金秀賢的合照,被鬧炒作 . (ig圖片)

由童星出身的韓國女星金賽綸2月16日被發現在家中過世，終年24歲，而當天剛巧是金秀賢37歲生日。根據韓國自媒體《橫豎研究所》直播爆料，金秀賢、金賽綸自2015年起開始交往，一直秘戀6年，更公開金賽綸沒發出的IG長文。從帖文中清楚顯示一張在2016年拍攝的照片，「戀愛自2015年11月19日持續到2021年7月7日，我16歲，對方30歲，就這樣結束了6年的戀愛。」金賽綸的家屬更大爆金秀賢曾出7億韓元(約370萬港元)幫她還債，分手後要求女方返還，導致金賽綸崩潰。而金秀賢經紀公司發表聲明，嚴厲否認直播內容。

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金秀賢早年在接受訪問時，曾大承認談過9次戀愛，綜合以往訪問內容，更發表過3大愛情觀。首先，他過去在電影《偉大的隱藏者》發表會時表示「希望在41歲結婚，對象希望比我小20歲。」

此外，金秀賢在愛情上也相當大男人，要女生圍著他轉，但又不可以打擾他工作。他曾在2008年曾在個人部落中表示：「當我悲傷時她也要悲傷，不管做什麼事看見什麼都要想到我。她也不能懷疑我。」、「不能妨礙我工作，因為很麻煩，我也很會罵人。不過在我需要的時候，一定要在我身邊，因為我缺乏愛情。」另外，他亦曾於訪問說出其他擇偶條件， 包括喜歡不太裝飾自己、自然的女生，也曾說過喜歡機靈、俏皮，還有很多鬼主意的女生。