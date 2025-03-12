眾量級Andy拍片控訴家寧母女懶人包　網民眾籌律師費：幫你補補血

知名YouTuber情侶檔Andy與家寧，曾以頻道「眾量級CROWD」的「情侶互整」系列走紅，累積百萬粉絲。然而，兩人於2024年分手後，財務與公司管理問題逐漸浮上檯面。昨（11日）Andy發布影片，對家寧及其母親提出八項指控，引發網友熱議，更有極多網民自發眾籌給Andy籌律師費。



「Andy老師」YouTube截圖

Andy在昨日（ 11日）發佈一條新影片，以「10年了，227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的』？！」為題，控訴家寧與其母親的8項指控，並列出清楚時間線。Andy在2016年9月創立「眾量級CROWD」頻道，與女友家寧共同經營，2017年開始獲得廣告收益，而在2018年8月，在家寧母親（張媽媽）建議下，成立「群海娛樂股份有限公司」，張媽媽任董事長並持股50%，家寧與Andy各持股25%。Andy表示雖然當時對公司運營與股權分配並不清楚，「但覺得有機會是我的未來岳母」，並選擇相信對方。

「Andy老師」YouTube截圖

Andy表示，當年他每月僅能領取3萬元（港幣約$7000）薪資，後調升至5.5萬元（港幣約$13,000），作為百萬訂閱YouTuber，「一年平均賺到八位數很合理吧」、「不可能每個月只發5萬5的薪水以及微薄的年終獎金就想打發我吧？」加上作為公司的股東卻從未見過公司帳目，即使多次要求查帳亦被多個理由推搪，而在2020年4月，張媽媽更以個人名義註冊「眾量級」商標，讓Andy質疑「為什麼不是用公司的名義，又或者是用我或者家寧的名字」。

+ 2

而直到Andy與家寧官宣分手，Andy就被直接斷金源，只能搬回6000台幣（約港幣$2000）的套房，「就連電腦也不給我拿回去，我這幾個月剪片的筆電也是跟朋友借的」 ，在同年年尾張媽媽召開首次股東會，要求Andy簽署「股權轉讓書」與「保密協議」，並將其移除董事職位，Andy便正式寄出存證信函要求查帳，卻得到張媽媽回函指Andy的股份為「借名登記」，再度要求其轉讓股權並結清財務，同時指控Andy言語恐嚇，讓Andy直言「傻眼」，並表示只想大家好聚好散，把事情說清楚，也把財務分清楚。

事件出口引來極多網民留言討論，一面倒支持Andy老師取回公道，並有極多網民「課金」幫Andy老師律師費籌款，「願你不會對人性徹底失望」、「又一群在欺負老實人」、「善良不該是被欺負的理由」、「香港觀眾，希望台灣的法規是公正的，10年的努力，不要放棄！Andy老師加油」、「加油，這真是難以承受的背叛和損失」。而台灣亦有極多位網紅留言支持Andy老師及自費籌款，其中網紅賤葆為Andy老師籌款3000台幣（約港幣$700），「辛苦了幫Andy補血律師費」，網紅小A辣亦為Andy老師籌款6590台幣（約港幣$1550），「從以前認識到每次聚會，你總是非常有禮貌、正能量跟我聊天，辛苦你了，承受了這麼大委屈」。

資料來源：Andy老師