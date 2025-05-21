美國報告點名！AI難取代的13種高薪+無需學位工種　或成新鐵飯碗

AI技術進展神速，許多工種面臨被AI取代，不少人即使是技術性人士，都擔心會被裁員。不過近日美國的履歷服務機構Resume Now據美國勞工統計局數據，公布了13項不用大學學歷＋難被AI取代的職業，而年薪中位數通常還超過5萬美元。這些不被取代的工種，主要是需要即時解決問題，或者要提供人性化服務為主，這些都並非冷凍凍的AI可以替代到。



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1.森林消防檢查員和預防專家 (Forest fire inspectors and prevention specialists)

森林消防檢查員和預防專家職責是評估火災風險、調查野火起因並制定預防策略。因為野外環境複雜多變，火災管理需要人類的專業判斷和實地操作，AI 難以完全取代。

年薪中位數： 約 71,420 美元 (55.9萬港元)

2. 空中服務員( Flight attendants)

機上客戶服務、應急處理和提供人性化的互動，都是 AI 無法模仿。

年薪中位數： 約 68,370 美元 (53.5萬港元)

假面酒店

3. 酒店經理 (Lodging managers)

酒店經理負責監督飯店營運、管理員工並確保顧客滿意度。AI無法處理顧客投訴、提供個人化服務等需要人情味和即時應變能力。

年薪中位數：約 65,360 美元( 51.1萬港元)

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4. 電工 (Electricians)

電氣工作需要現場操作、解決複雜的接線問題和安裝，AI 難以完全勝任。

年薪中位數： 約 61,590 美元 (48.2萬港元)

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5.水管工人、管道安裝工和氣體管裝配工 (Plumbers, pipefitters, and steamfitters)

實際環境中的水管問題充滿不確定性，需要熟練的手工技能和解決問題的能力。

年薪中位數： 約 61,550 美元 (48.1萬港元)

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6.工業機械技師 (Industrial machinery mechanics)

負責維護和檢修工業設備，這項工作需要即時診斷和解決機器故障，AI 難以應對所有突發情況。

年薪中位數： 約 61,170 美元 (47.8萬港元)

7. 機械維修工人 (Maintenance workers, machinery)

複雜的維修工程，需要現場即時解決問題，AI未必可以處理。

年薪中位數：約61,100美元(47.8萬港元)

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8. 保險經紀/代理 (Insurance sales agents)

雖然市面上已經有無代理的保險公司，而傳統的保險公司儘管部分資料處理可自動化，但保險銷售高度依賴人際互動、建立信任關係和個人化溝通。

年薪中位數： 約 59,080 美元 (46.2萬港元)

9. 飛機貨運處理主管 (Aircraft cargo handling supervisors)

部分貨運管理流程可以電腦化，但處理不可預見的情況和協調複雜物流仍需人類主管。

年薪中位數： 約 58,920 美元 (46.1萬港元)

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10. 餐廳主廚或廚師 (Chefs and head cooks)

菜譜研發、食物準備和味覺判斷需要創造力、感官體驗和人情味。

年薪中位數： 約 58,920 美元 (46.1萬港元)

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11.助聽器專家 (Hearing aid specialists)

助聽器專家負責配置助聽器並提供患者護理，可以抗 AI的 原因是 這項工作需要細緻的手動操作以及與患者的親密互動和同理心。

年薪中位數： 約 58,670 美元 (45.9萬港元)

12. 私人服務經理（如家政、私人服服領域的管理人員）(Personal service managers)

不論是豪華禮賓服務或活動企劃，都需要與人互動、高EQ與決策能力，AI難取代。

年薪中位數：約57,500美元(45萬港元)

13. 安全與消防警報系統安裝員 (Security and fire alarm systems installers)

系統的安裝、故障排除和客製化設定需要專業的人工操作。

年薪中位數：約56,400美元(44.1萬港元)