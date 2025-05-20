內地人勸「不要凌晨來香港」一地鐵站B出口超詭異：有種恐怖氛圍

遊客來香港多數只見到香港繁盛一面，對凌晨時分的香港舊街道畫面也可能較陌生。近日一名內地人在社交平台上載數張香港凌晨照片，表示對於凌晨帶有霧氣的香港有陣恐怖氛圍，更指喜歡探秘朋友可以在一個地鐵站出口看看，惹來網民熱議。



小紅書截圖

該名內地網民在小紅書以「别點，凌晨的香港hk🇭🇰真的超詭異？」為題發文，指出可能因為香港有許多古老的建築和街道，而這些地方伴隨着各種都市傳說和鬼故事，故特別詭異，而且他更表示香港的凌晨濕度較高，常常有霧氣，「霧氣繚繞的街道一種神秘和恐怖的氛圍」。樓主更提議喜歡恐怖氛圍的朋友，可以凌晨在旺角地鐵站 B出口外了解，「一路進去探索詭異，你們怕了嗎？」

從樓主上載幾張相片中所見，凌晨的香港街道冷清，全條街更空無一人，相片上更寫道「不要凌晨來 hk」、「午夜香港 hk 驚魂」。而樓主從另一帖文中，將夜深的香港形容為「細思極恐」・指許多香港電影和電視劇常常以凌晨的街道為背景，描繪各種恐怖和犯罪場景，認為這種文化輸出也影響了人們對凌晨街道的感知。「不同高樓之間的縫隙，透出微弱的光，像是窺視的眼睛。凌晨的香港，街道像是被遺棄的廢墟。」

小紅書截圖

網民：沒詭異但胖老鼠很多

帖文惹來網民反應，有來香港兩個月做保安，疑似新移民的網民表示，「巡樓時已見過 2 次（靈異事件）」，也有人表示「每一次呆在香港都感覺脾氣暴躁」、「每次來香港都水土不服」，「我昨天路過這種小巷子不敢進去，總覺得有命案發生」，也有網民上載「打小人」相片，表示聯想到作家李碧華的「鬼魅三部曲」。

不過，也有不少網民意見相反，認為詭異感是因為睇港產鬼片太多導致錯覺。而且對比詭異氣氛，蟑螂和老鼠更可怕，「現實中蟑螂老鼠比鬼更可怕」、「大夏天的晚上 citywalk 真的彈射起飛」。

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