港漂呻被坑天價通渠　報價$700埋單變$18,000！專家教1招DIY通渠

港漂碰上天價通渠大呻中伏！近日一名港漂在社交平台發文，表示因家中廚房洗碗盆有堵塞情況，於是在小紅書找專業通渠師傅，起初只報價$700，但來到現場時價錢不斷「upgrade」價錢，最終一小時通渠成功，但埋單竟要$18,000，令樓主兩公婆懷疑伏已中！



一名港漂早前在小紅書發長文，表示自己跟家人在新屋住了4年，一直很愛惜廚房，洗碗也仔細，還特地在洗碗盆用「漏網」隔渣，惟近日出現堵塞情況，除了排水困難，更開始倒流，持續已經十多日，曾嘗試自行處理但仍不成功。

樓主後來經小紅書揾通渠師傅報價，最初對方透過WhatsApp報價$700，但到現場檢查當日，師傅檢查後突然加價，將維修價錢開天殺價至$4,800。事主當時只想問題盡快解決，「4800 就 4800 吧，只要幫我搞好，之後幾年不塞，花點錢就算了。」更表示當時丈夫也在家同意。

可惜的是，該通渠師傅加價後仍未搞妥，之前又有另一位師傅登門，最後告知樓主管道內有碎石，表示可能是開發商那時候留下，需用高壓泵處理，更指若不把碎石打碎，過 2-3 個月還再塞堵的。兩名通渠師傅說貝沙灣及海之戀等私人屋苑都有出現類似情況，最終報價為$18,000！

樓主表示自己和老公對通渠事不懂，當時「我們完全是被他們帶著走」。她指當時通渠師傅用類似腸胃鏡的物件拍照，讓他們看管道情況，最終花了 1 個小時多完成通渠。事後他們都感覺不妥，「從先報價 700，然後 4800，後來 1.8 萬，我們是不是妥妥的大冤種？」、「有香港🇭🇰專業的人士來個中肯的評價嗎？」

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網民：肯定被騙了

不少網民看罷樓主經歷都肯定事主被騙，「你應該去街坊五金鋪找師傅，才1200，算了，就當买買一次經驗吧」、「跟內地一樣的套路」、「以後任何事情找樓下物業保安， 他們都相熟服務好的，價格合理的人選」、「现在好多人利用内他人慣用小红書的特點，針對在香港的内地人下手」、「你下次去找有店舖的通渠，我之前也是洗碗盤下面塞住了，找了個$2800通好了」。

消委會：通渠服務收費差異大

消委會曾於2019年發生報告指出，通渠服務收費差異大，質素參差，試過有事主選擇一間聲稱檢查連通渠合共1,500元，最終師傅上門後稱要拆卸座廁，又指渠管嚴重生銹或會爆渠，游說可一併處理清洗渠管等，最終埋單5.8萬元，建議消費者事前掌握附近設有門市的商戶資料以備不時之需，以及不要盡信「不成功不收費」，而且也可要求單據列明服務詳情等。

專家教1招「十分鐘快速除臭防塞」

其實若渠道阻塞不太嚴重，都可以DIY通渠。根據《mirror》報道，水管專家Lee Waring建議，熱水來溶解常見的堵塞物，如油脂和肥皂殘渣。除此之外，生物洗衣粉含有分解脂肪的酶，僅需將幾湯匙洗衣粉撒進排水口，再用熱水沖刷堵塞物即可解決。

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此外，若遇上浴室去水位堵窯，清潔專家Katie Berry建議可使用除毛膏，因其化學成分能分解毛髮中的蛋白質，先清除排水孔中的多餘積水，再將除毛膏倒入，靜置10分鐘後，再以熱水沖洗，即可有效疏通。

Katie Berry也認為，利用梳打粉與白醋的化學反應可分解油脂和毛髮堵塞，還可清除異味，不過，他也呼籲，盡量不要使用漂白水，不僅無法解決問題，還有可能破壞管線。

資料來源: 小紅書、MIRROR 、MIRROR