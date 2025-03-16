日本Uniqlo退出Facebook　3大社交平台成GenZ主場　TikTok排第3

UNIQLO日本於2025年2月26日宣布，自3月1日起停止更新其官方Facebook帳號，結束長達14年的經營。雖然官方未明確說明具體原因，但據各界推測， 可能原因不外乎廣告效果不盡理想，導致官方進一步調整平台廣告投放策略。



專營日本產業與企業觀察的Taisa Hsu也表示，日本的FB使用方式跟社群氛圍跟「LinkedIn」比較相似，為工作性質導向。同理可證，「一般民眾也不會在LinkedIn看服飾品牌的內容才對。」

UNIQLO日本於2025年2月26日宣布，自3月1日起停止更新其官方Facebook帳號。（unsplash@solenfeyissa）

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空有118萬人追蹤！Facebook互動「超冰冷」

根據日本UNIQLO官方帳號運營數據顯示，擁有118萬追蹤者的Facebook Page，在2025年2月僅發布9篇貼文，單篇最高互動數僅約300次讚數，且幾乎未獲實質留言回覆，顯見互動率低迷。



相較之下，停更公告貼文卻獲得超過1,700次按讚與47則留言，凸顯常態性內容已無法有效觸及目標受眾。此現象反映Facebook演算法調整導致有機觸及率下降，亦即企業需支付更高廣告成本才能維持相同曝光效果。

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比較UNIQLO日本各大社群平台表現，X（原Twitter）帳號單篇貼文可獲得逾百次轉發（例如新品發售），TikTok影片更有機會創造數十萬觀看次數。反觀，Facebook內容多數僅能觸及既有追蹤者的2-5%。

IG、X、TikTok，才是Z世代主力

依據「NapoleonCat」數據，截至2025年2月，日本Facebook註冊用戶數已突破6,170萬大關，約佔總人口數的49.4%。 換言之，在日本幾乎每2人就有1人有FB帳號，而25至34歲年齡層的人是最大的使用者群體（1450萬），約佔總數23.5%。



2025年2月份日本Facebook使用數據。 （NapoleonCat）

根據CyberAgent次世代生活研究所2024年調查，日本高達86.3%的Z世代使用YouTube，與26-60歲群體的84.3%使用率相差無幾，顯示影音內容已成為跨世代共通語言。

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然而，在即時互動平台選擇上，世代差異開始顯現： Instagram（74%）、X（70.8%）與TikTok（54.8%）構成Z世代三大主力平台，相較於26-60歲群體在這三項平台的平均使用率僅近50%，落差近30個百分點。

其中，Facebook僅為Z世代使用第11名，僅9.5%，就連非Z世代也只有20.4%。

2024年日本Z世代的SNS使用率。 （CyberAgent）

值得注意的是，據「SHIBUYA109 lab」調查，2年內Facebook在日本Z世代的滲透率僅6.2%，此現象可能源於平台生命週期差異，當Facebook於2008年進入日本市場時，Z世代最年長者僅11歲。反觀，Instagram於2013年日文版上線，與TikTok於2017年進軍日本，正逢Z世代社群使用的崛起階段。

新興平台如BeReal展現獨特吸引力，21.4%的Z世代曾使用這款強調「無濾鏡真實」的法國社群應用，其每日隨機通知的即時拍攝機制，恰好契合Z世代的需求，用戶反映「不再需要耗時修圖，能專注分享當下真實狀態」。

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