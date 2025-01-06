UNIQLO HEATTECH保暖衣唔同系列點揀？正確清洗、錯誤著法整理

UNIQLO的發熱衣的知名程度，幾乎是有在接觸日本資訊的人無人不知無人不曉，甚至家裡都會買個一件來試試看，而在成為愛用者後幾乎是每個冬天寒流來或去寒冷地區旅遊時，行李箱必備的服飾之一。



目前在UNIQLO販售的發熱衣一共有三種不同的強度類型，你知道它們的區別及穿著時機嗎？如果還沒有擁有發熱衣的你或準備要到日本多搶購幾件的你，要購買前先來了解一下吧！

UNIQLO HEATTECH發熱衣介紹，保暖原理、正確挑選、清洗方式及NG穿法一篇教你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

UNIQLO HEATTECH 選購方法、清洗、NG穿法介紹（UNIQLO官網；01製圖）

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HEATTECH的發熱原理

UNIQLO的HEATTECH發熱原理是藉由纖維吸收人體所散發的汗等水蒸氣後將其轉換為熱能，而使得衣服變暖，提供蓄熱的效果。而除了可以「發熱」外，因為所使用的材質及比例不同，也分別有更多不同的效果。像是保溫、吸汗速乾、排除多餘濕氣、高伸縮性、防靜電、消臭、防菌除臭、保濕、質地舒適及不易變形等。

HEATTECH共有三種類

UNIQLO從2003年推出HEATTECH發熱衣至今已發展出三種不同暖度的發熱衣，讓消費者能夠根據自己所待的環境，選擇不同保暖程度的內搭。主要訴求就是使得穿著能更加輕便，不用一層一層又一層地穿得過於厚重難行動。

而根據厚薄及適合的情境，UNIQLO的發熱衣可以分為較為輕薄應付普通寒流的「HEATTECH」系列，稍微有點厚度應付0度左右有點寒冷天氣的「HEATTECH EXTRA WARM極暖」系列，最厚而可抵抗零下20度左右寒冷雪地天氣的「HEATTECH ULTRA WARM超極暖」系列。每一款都會在包裝盒上印上鮮明的圖標（矩形、白底圓形、紅底圓形），讓消費者簡單就可以找到自己所需的款式。

HEATTECH系列

三個種類中，最早推出的一般標準款「HEATTECH」是應用最為廣泛的基礎款，也是目前為止推出對應款式最多的一種，可以根據不同穿搭選擇適合的內塔，像是圓領、V領、短袖、九分袖、內搭褲等，九分袖的設計可以避免穿著襯衫時從袖口露出內搭發熱衣，是設計師的小貼心。

HEATTECH EXTRA WARM極暖系列

HEATTECH再進化後，為因應更為寒冷的天氣推出的是HEATTECH EXTRA WARM極暖系列，比HEATTECH一般款有著約1.5倍的保暖度。為了儲存更多的暖空氣，HEATTECH EXTRA WARM採用特殊的編織方法，增加纖維的凸度，進而達到更多的保暖性。與一般款不同的是，這款產品的內面經過輕微起毛處理，可以保留住溫暖的空氣，而且摸起來也很溫暖。

HEATTECH ULTRA WARM超極暖系列

「HEATTECH ULTRA WARM超極暖」系列是在寒冷的隆冬和冬季戶外活動等極寒環境下都可以信賴的產品，正如它的命名所示，它具有壓倒性的保暖能力，內裡採用鬆餅格針織（ワッフル編み），使得布料變得較厚，提供比「EXTRA WARM極暖」系列保暖約1.5倍，比一般HEATTECH保暖約2.25倍的保暖能力。

快速選出適合的發熱衣

如果還沒穿過發熱衣的朋友，有點不清楚到底依照自己的使用情境該如何選擇的話，UNIQLO也有提供對應情境的選擇建議，大家可以根據自己預計想要穿著發熱衣所進行的活動及季節，快速選出最適合自己的種類。

發熱衣要這樣選：剛好合身不過大

由於發熱衣的原理是藉由將自身所散發的水蒸氣接觸纖維後轉化為熱能，所以必需讓發熱衣的纖維能直接接觸皮膚的狀態下，才能夠較佳地發揮它的效能。所以選擇發熱衣的尺寸時，最好是能剛好貼身不過大，讓發熱衣能夠與肌膚最大面積地接觸，而提供良好的保暖效果。此外，如果發熱衣穿著幾年後變鬆就建議要更換新的發熱衣，避免影響發熱衣的效果。

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發熱衣NG穿法

多層發熱衣

有人也會想說是不是穿多層發熱衣就能疊加發熱衣的效能呢？答案是「否」！由於發熱衣的發熱原理是透過自身散熱的水蒸氣蓄熱，第二層發熱衣由於不會直接接觸人體肌膚而不會直接接收水蒸氣，故也無法有效地發揮發熱衣的作用，不會產生1倍+1.5倍的效果，頂多是起到了穿很多件衣服本來就帶有的保暖效果，而無法正確有效地發揮發熱衣該有的機能。所以為了不要浪費發熱衣的效能，不建議一次穿搭多件發熱衣。

穿在其他衣物外面而不會接觸肌膚

如同穿二層或更多發熱衣一樣，由於發熱衣的機能要發揮需要人體所散發的水蒸氣，所以如果穿在其他衣服外面而無法直接接觸人體肌膚，則無法良好地發揮它的效果，所以不建議穿在其他衣物外面。

大流汗運動時穿

雖然發熱衣的效果是吸收人體所散熱的水蒸氣來轉換為熱能，但是如果是大量流汗的情形，反而因為無法將所有汗水都吸收轉換且又無法快速排出汗水而讓汗水全累積在發熱衣內層，由於過濕，停下來後反而會覺得濕冷，無法提供良好的保暖效果。又或者是過於溫暖而使得運動過程中太熱不舒服，所以並不建議在例如滑雪等運動時穿著過暖的發熱衣。

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發熱衣清洗建議

為了避免影響發熱衣的效能，發熱衣要丟洗衣機清洗時，建議要裝在洗衣袋裡，避免機洗的過程中過度拉扯造成織線斷裂影響蓄熱效果。此外，由於都帶有合成纖維，也不建議送乾洗及使用用烘乾機烘乾，最好也不要直接接觸陽光的紫外線曬乾，最好是放在陰涼通風處風乾。

UNIQLO發熱衣，你知道怎麼選了嗎？

UNIQLO發熱衣可以熱賣這麼多年絕對是已經通過了大眾的考驗，許多人在冬天來臨之際，為了能不要穿得太厚或增加保暖效果，都會想要採買發熱衣，通過本篇的介紹想必對於UNIQLO發熱衣的種類、穿著建議及清洗方式有更清晰的了解，準備要到日本多搶購幾件的你，購買前不妨針對想要使用的情境及穿著頻率先列一下清單吧！

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