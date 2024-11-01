東京Uniqlo爆更衣室偷拍事件！受害者包括初中女生　35歲店長被捕

日本東京豐島區一家UNIQLO發生偷拍事件，且犯人竟是35歲的店長。東京警視廳指出，該店長自從6月開始，就一直在店內更衣室偷拍女子更衣的畫面，受害者包括女學生等9人。



根據《NHK》報道，被警方逮捕的，是一名UNIQLO東京豐島區大塚店的35歲店長高橋昴平，他涉嫌從今年的6、7、8月間，在自家店內的更衣室中，偷拍僅穿着內衣的女性和部分身體畫面，9名受害女性中，年紀最小的包括一名初中三年級的女學生。

警視廳指出，高橋店長在8月時被發現在JR山手線列車內，偷拍女高中生的裙底風光，警方搜查他的手機後發現，暗藏複數拍攝店內女子更衣的影片，案件因此曝光。

豐島區(紅圈起的範圍)是著名的池袋車站的所在地，鄰近新宿區和板橋區。(Google Map)

警方表示，高橋店長從試衣間的窗簾下縫隙，拍攝了這些照片、影片，他對調查人員稱：「我無法控制自己想看女性內衣的慾望。」高橋坦承，他從6月左右就開始在店內的更衣室偷拍，警視廳正深入調查他的犯案動機及原因。

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