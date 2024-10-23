Uniqlo、GU標籤有隱藏內容！一秒知衣物出廠時間　輕鬆斷捨離舊衫

近期有網友發現日本快時尚品牌UNIQLO、GU的隱藏洗標規則，輕鬆判斷衣服該不該丟！



日本迅銷集團（Fast Retailing）旗下品牌UNIQLO、GU分店眾多，因簡約、俐落的服裝版型及年輕活潑的機能風格，擁一批忠實客群，已成為平價、實穿的代表。但你曾留意過他們標示在衣服標籤上的內容嗎？除了衣服尺寸及洗滌方式之外，還有甚麼是需要知道的？近期網友大推UNIQLO、GU衣物洗燙處理標示（洗標）的其中一個隱藏功能，從中能夠快速辨別「衣物購買季節」，輕鬆掌握衣服資訊。

商品編號還能看出廠年份、季節 網驚：果然是有規則的！

一名日本網友日前在社群平台X上分享了判斷UNIQLO、GU等品牌衣物購買時間的實用技巧，表示這能作為衣服斷捨離的依據。只見日記上面用插畫的模式畫出品牌洗標，上面有貨號、衣服尺寸、材質組成等資訊，其中第二行資訊寫着「（42-22）」，數字42即代表衣服的生產年份和季節。第一位數字0至9代表西元年尾號，第二位數字則表示衣服的生產季節（1至4分別代表春夏秋冬）。

推薦這個功能的X貼文被Facebook專頁「魚漿夫婦」分享後，有許多網友表示「長知識」、「果然是有規則的」。（Facebook截圖 / @魚漿夫婦）

貼文中的「冷知識」引來網友熱烈回覆，不少人紛紛表示「厲害！學到了」、「最近正在斷捨離，是很好的參考標準」、「相當方便」。推薦這個功能的X貼文被Facebook專頁「魚漿夫婦」分享後，也有許多台灣網友表示「長知識」、「果然是有規則的」。

一秒知道衣服淘汰時機！定期換新更衛生

貼文底下不少網友都稱讚此方法真的超實用！表示對於發熱衣、內衣褲這種需要定期更換的貼身衣物和含有塗層／複合膜的款式（如防水透氣款外套）而言，出廠、上市時間非常重要，因為部分織物、面料會隨著時間逐漸老化、崩落，只有定期更換、斷捨離才能保證衣服的衛生、性能。

一般來說，貼身衣物建議半年需更換一次，才能避免因布料老化、缺少彈性造成的支撐度不足、包覆性差。對此，台灣婦產科醫生張瑜芹表示，內褲長時間未汰換容易造成私密處發癢、發炎，甚至感染，建議不管男生、女生都要定期更換貼身衣物；不過大部分人都會忘記購買時間，無法做到定時更換，如今透過洗標編號就能輕鬆辨別衣服的購買時間，不禁讓網友大嘆「幫了大忙」、「馬上開始換衣服」、「可以知道處理貼身衣物的時機」、「以前都透過衣服的薄度判斷哈哈哈」。

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