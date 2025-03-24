移民加拿大港人簽證慘被拒！無限期失業+同路人暗嘲　爆喊:忍夠了

不少港人因早前的加拿大救生艇計劃移民當地，惟近年加拿大移民局審批永居嚴重滯後，令不少移加港人工作簽證到期惟仍未有永居，陥入進退兩難的局面。一對移加YouTuber情侶近日拍片，指因簽證續期被拒而失業，惟部分同路人未見同情，更有其他移加YouTuber疑「單單打打」落井下石，事件引來網民熱議。



港人救生艇移民加拿大申請自去年起開始出現停滯情況（資料圖片）

2022年已移民仍未批PR

港人救生艇移民加拿大申請自去年起開始出現停滯情況，無論是獲批永久居民（PR）人數或每年配額都逐漸減少。根據當地移民局近日最新消息，現時已入紙PR的香港人有大部份都需等到2027年才有申請結果。

香港人的開放式工作簽證（HKOWP）只有3年時間，「儲鐘」加上等候時間根本不夠，雖然加拿大政府有推出簽證延期措施給已申請PR行Stream A或Stream B的港人，但萬一延期失敗，申請者便要即時停工，更無法隨意出入境。數星期前一名移加YouTuber Brandy突然發佈影片，指自己的簽證續期申請被拒，一夜之間失業。他的處境引來一眾移加港人關注，因為申請被拒的情況屢見不鮮，而且Brandy早在2022年初已到埗，所以很多人都以為他早已「上岸」取得PR。

Brandy指自己的簽證續期申請被拒（YouTube截圖）

網民批移加生活太Chill「出事」

延長簽證被拒絕後，Brandy與女朋友美美立即向當地議員求助，希望移民局重新審視個案，未料近日最新影片中，二人再透露上訴申請被駁回。除了因為前路茫茫的慘況而備受關注，事實上Brandy移加以來的舉動亦相當有爭議。作為咖啡師的他儲鐘時已頻頻轉工，感覺不夠踏實，另一方面他不時表示自己入不敷支，但又選擇住在租金較貴的多倫多Downtown，其後更與美美一同搬到生活指數更貴的溫哥華。搬到溫哥華後，二人繼續平時一貫「Chill」（輕鬆）的生活態度，很快便租賃SUV代步，又齊齊做矯視，與在鏡頭前的表現十分矛盾。

而且Brandy的影片內容一直被指空泛，多為流水帳形式記錄生活日常，剪接後期方面的技巧亦不多，但就吸引到超過3萬人訂閱，以及一些課金，疑似因此引來同行眼紅。在Brandy公開自己申請被拒的事件後，兩名YouTuber KO阿佬（士丹利）及King先後就事件抽水。

中年移加YouTuber暗嘲無盡全力

士丹利在Threads表示「如較早來到正正常常有份工作，儲夠鐘已經獲得PR在手。但如有些人沒有好好準備，享受生活，沒有盡全力，沒有為未來做好準備，到頭來比後來者更遲成功，怨得邊個？」，似乎認為如今仍在等候PR申請結果的香港人是因為遲來加拿大，遲入紙才會落得如此田地。

他又疑似嘲諷Brandy是弱者，靠賣慘來獲取YouTube頻道的成功，「在這個弱者成功時代，反而會獲得更多支持，除了掌聲之外，更有實質的金錢支持，吸引更多目光及同情。而我們這些每星期做七日，無得瞓，不停諗點樣賺多$1，希望為未來生活做好準備，堅持住咬到牙血都出埋先可以獲得多3幾個人的支持，你話係咪做弱者先係黃道（王道）？」

Brandy及美美爆喊：忍夠了

面對冷嘲熱諷，Brandy及美美不禁在凌晨拍片反擊。哭到雙眼紅腫的美美表示該名YouTuber（即士丹利）已不是第一次意有所指地恥笑和嘲諷他們，不明白為甚麼對方口裡說着支持年輕人，卻做出這樣的行為。他們常在鏡頭前表現出來的Chill，其實是想呈現一個無論發生甚麼「都可以解決到」的形象，「但好多人以為chill等於唔努力，我想講嘅就係大家都有努力，如果大家係友善咁畀意見，我哋係會去睇去諗（反思），而唔係好似佢咁陰啲陰啲去笑我哋，突顯自己有幾咁努力。」

他們亦重申沒有交錯或交漏任何文件，被拒絕源於移民局積累太多申請，「佢哋仲未開我哋嘅file，所以我哋先做唔到啲咩，亦都唔會預計到（發生呢種情況）。」Brandy則表示其實早已感受到士丹利的態度有異，但當時認為可以和平相處，「唔好主動去傷害人」，然而今次加上簽證的壓力，令他決定出聲為自己辯護。

YouTuber截圖

YouTuber King 加入戰團

King在看完Brandy與美美的新影片後，上載了一條影片直指美美喊住拍片有演戲之嫌，他不認同兩人就連處理生活瑣碎事都要大呻辛苦，「其實好多比你叻，仲辛苦過你嘅人，大有人在啦！」認識士丹利的King又透露，對方到多倫多旅行時有叫上其他YouTuber聚會，但就沒有邀請當時仍住在多倫多的Brandy。他認為Brandy要「自己諗吓」為甚麼沒有人邀請，更叫對方不要扮無所謂，「睇你個樣都知你唔係（無所謂）啦。」

另一YouTuber King亦拍片批評Brandy與美美（YouTube截圖）

網民認為士丹利和King都是一名爸爸，但就公然對別人的子女落井下石，實在欠缺同理心：「浸廢老味出哂嚟，feel到個小圈子味」、「你（士丹利）好命食老軟靠老婆citizen sponsorship入籍咋，唔係你老婆，你甚麼都不是」、「半年前已經unsubscribe咗你，原因就係覺得你言語間成日笑Brandy，串佢哋，笑人係弱者。我唔係佢哋fans，但係嗰時開始已經覺得你好無品，妒忌心好重，唔抵得人哋冇你咁努力都好似做到啲成績」。

與此同時亦有人指Brandy的各種行為是「有因就有果」，「Brandy哥佢如果係識諗，識得衡量風險，就唔會喺而家呢個水深火熱，￼工又冇，需要錢嗰陣兩條友去做smile（矯視）啦，嗰度都成幾萬港紙。」你又覺得誰更有道理呢？