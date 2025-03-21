28歲童顏男優分享拍AV趣聞　憑一秘技爽賺百萬！讚這女優演技超神

現年28歲的日本知名男優結城結弦因擁有一張童顏，加上總是在成人片中飾演「處男」角色，故又被網友們封為「童帝」。他在先前參加綜藝節目受訪時大方分享自己的2大拍片秘訣，而這2招也正是讓他月入破百萬日幣的最大關鍵。



結城結弦被網友們封為「童帝」。（截圖）

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結城結弦在2022年曾參加深夜綜藝節目《祕密不出門～只有這裡可以聽到的（祕）料》，入行超過10年的他，除了大方透露自己每月收入可破百萬日幣，同時也分享了自己的「出道」原因及拍片秘訣。

結城結弦表示，他一開始只是去應徵臨演的工作，沒想到在面試期間，導演發現他擁有一張「童顏」，於是便展開了他的「處男」之路。另外，為了完美詮釋處男，他在拍攝時會刻意避免與女優對視，並擺出雙手或雙腿交叉的動作，藉此表現出緊張的感覺。

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結城結弦最後也分享，曾出演Netflix日劇《全裸監督2》的八木奈奈，是他遇過演技最好的女優。他解釋，八木奈奈的眼神相當自然，讓人沒有辦法一直對視、轉移視線。

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