日本網民票選最愛連鎖壽司店TOP10　香港都有分店！藏壽司屈居第3

說到日本料理一定不能少了壽司，是港人到日本旅行時的必吃料理之一。最近日本網站「goo ランキング」就公開日本網民票選「最愛連鎖壽司店排行榜」，當中也有壽司店已登陸香港。不知大家最愛的壽司店又有沒有上榜呢？



日本人最愛連鎖壽司店TOP 10

【10】Morimori壽司（もりもり寿し）

【9】壽司銚子丸（すし銚子丸）

【8】合點壽司（がってん寿司）

【7】迴轉壽司Toriton（回転寿しトリトン）

【6】Sushi Zan Mai（すしざんまい）

【5】河童壽司(かっぱ寿司)

【4】魚米（魚べい）

【3】藏壽司（くら寿司）

藏壽司於1977年在大阪府堺市創立。自2000年12月起推出了「びっくらポン！」扭蛋，只要收集5個盤就有抽獎機會，扭蛋商品也經常與人氣IP合作，受到男女老少歡迎。

（Hama-sushi Hong Kong Facebook相片）

【2】濱壽司（はま寿司）

濱壽司在香港也有兩家分店，分別位於佐敦及坑口。菜單選擇較多，同一款魚生也有數種烹飪方式和調味配搭，能夠迎合不同人的口味。桌上也有多種醬油和柚子醋選擇，是與朋友和家人聚餐的好去處。

【1】壽司郎

壽司郎榮登日本人最愛壽司店第一位，在日本國內有逾600家分店，在香港也有逾30家分店。因性價比高、食材新鮮而受到學生哥和家庭客人歡迎，每碟最平只需120日圓起。而且壽司郎分店位置十分方便，大多在JR、地鐵站附近，會衛冕第一相信大家也不會很意外。