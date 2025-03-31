日本漫畫家11大預言已中7.5個！2025有預言香港再引熱議:細思極恐

近日緬甸中部發生規模7.7級強烈地震，震央位於實皆西北偏北16公里處，震源深度僅10公里。這次地震讓不少人再次關注日本預言漫畫家竜樹諒於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，更有不少人形容她比印度神童還準。



《我所看見的未來》漫畫封面截圖

漫畫家竜樹諒自1976年起便開始紀錄自己的夢境，當初只是為了尋找創作靈感，但隨著夢境畫面逐一在現實發生，促使她將夢境內容集結成漫畫，並於1999年出版《我所看見的未來》，近日因緬甸大地震重新引起討論，漫畫中提到的11個預知夢，已應驗了7.5個，令人細思極恐！

近日（ 28日）緬甸中部發生地震 (路透社)

《我所看見的未來》預言一： 戴安娜王妃之死

圖片來源： VCG

在1992年8月31日，竜樹諒夢到英國戴安娜王妃抱著小朋友的照片。5年後，即1997年8月31日，戴安娜王妃在巴黎因狗仔隊追逐而發生了車禍，在巴黎因車禍逝世。

《我所看見的未來》預言二：Freddie Mercury病逝

維基百科截圖

1976年11月24日，竜樹諒夢見英國皇后樂隊主唱Freddie Mercury因感染傳染病而離世的新聞。1986年11月28日，她夢到皇后樂隊的成員，但唯獨Freddie Mercury不在，成了一尊銅像。最終Freddie Mercury在1991年11月24日因感染愛滋病而離世，與夢境相隔15年，後來日內瓦亦確實建造了Freddie Mercury的銅像。

《我所看見的未來》預言三：藍裙女子死亡事件

1989年8月27日，竜樹諒在夢中看到一個洞穴和一名光著腳、穿著淺藍色長裙的女生死亡。一年後，即1990年8月27日，她到一個公園散心，看到去年在夢中見過的洞穴，回家查看新聞發現一名穿著淺藍色長裙的女生伏屍在洞穴中。

《我所看見的未來》預言四：尾崎豐之死

1982年4月25日，竜樹諒夢到日本一位叫尾崎豐的搖滾歌手去世，但當時她並不知道對方是誰，翌年尾崎豐憑單曲《十五的夜晚》和專輯《十七歲的地圖》初次亮相，成為著名歌手。而尾崎豐於1992年4月25日，即夢境發生後第10年離世，年僅26歲，其死因充滿疑點，他被發現時渾身有傷痕與瘀傷，有指他被妻子暗殺，也有人說他是自殺，調查後的官方死因是「使用藥物過量引起的肺水腫」。

《我所看見的未來》預言五：不知名地方大地震

緬甸大地震（新華社）

1996年3月11日，竜樹諒夢到一個不知名地方發生大地震海嘯。2011年3月11日，亦即預知夢15年後，日本就發生了9級的311大地震。而漫畫封面出現2011年3月11日，是因為她在出版漫畫前經常看到這組數字，於是就將這組數字寫在封面上，也是算是「預言」了311大地震這場災難。不過，竜樹諒事後表示，她書中描述的大地震可能並不是311大地震。她解釋當日發的是夢中夢，她在那場預知夢中穿著短袖衫褲，與初春發生的地震時間點不同，夢中所見的海嘯，也比311地震造成的海嘯高很多，因此相信夢境與2025年大災難有關。

而到了最近2025年3月28日的緬甸中部發生規模7.7的強烈地震，震央位於實皆(Sagaing)西北偏北16公里處，由於震源深度僅10公里，令泰國多處同有震感，未知這次地震是否強震的前奏。

《我所看見的未來》預言六：神戶大地震

竜樹諒在1995年1月2日的夢境中，預見了日本神戶地區即將遭遇重大災難。僅僅15天後（1月17日），神戶就發生了7.3級的毀滅性地震。這場被稱為「阪神大地震」的災難，是日本自1923年關東大地震後最嚴重的都市直下型地震。作為當時日本重要的工商業都市，神戶遭受重創，官方統計顯示地震造成超過6,000人罹難，4萬餘人受傷，經濟損失高達10兆日圓。這是所有預言中夢境與現實發生時間最為接近的一次，間隔僅短短兩週。

《我所看見的未來》預言七：漫畫家封筆

1995年1月2日，竜樹諒夢到自己封筆退出漫畫界。而在2000年，即漫畫《我所看到的未來》發行的下一年，她就封筆了。

《我所看見的未來》預言八：富士山大爆發

1991年8月20日，竜樹諒夢到了富士山山頂冒出黑色的煙，隨後突然一陣巨響，岩漿噴發，雖然富士山至今仍未爆發，不過日本政府曾於2020年4月發出預警，7月亦指富士山熔岩異變，不禁令人擔憂富士山真的會大爆發。

《我所看見的未來》預言九：2020年出現病毒

這個預知夢亦發生在1995年1月2日（與神戶大地震、竜樹諒封筆兩個夢境為同一日），竜樹諒夢到2020年會出現一種病毒，並會在同年4月於日本達至高峰，並在10年後捲土重來。2020年初的新冠肺炎的出現已應驗了夢境的一半，事隔足足25年，另外一半就要留待2030年才可知是否應驗。

《我所看見的未來》預言十：2025年日、港、台、菲律賓海底大地震

《我所看見的未來》預言十：2025年日、港、台、菲律賓海底大地震

竜樹諒在7月5日夢見自己漂浮在空中，看到日本和菲律賓的海面發生了巨大爆炸，岩漿湧出又引發大海嘯。由於夢中的日本人穿著短袖，她推測事件發生在夏天。至2021年7月5日，竜樹諒夢到相同場景，她看到日本外海持續冒泡，同時右測太平洋海面還有2條巨龍向泡泡靠近，隨後便發生地震及海嘯，看到一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連在一起，這場災難主要時間亦準確到2025年7月5日早上5點，同時竜樹諒也隱約感到，自己的葬禮也會在這段時間內舉行，這意味著她可能會在這場災難中喪生。讓不少人擔心今年7月5日會發生相對應的災難。

《我所看見的未來》預言十一：神奈川橫濱地區海嘯

在1981年6月至9月期間，竜樹諒夢到日本神奈川縣橫濱地區會發生大海嘯，但至今仍未應驗，下一個可能應驗的時期將會是2026年。