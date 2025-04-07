無印良品「一低調神物」高CP值又實用惹熱議　網民：最超值產品

自日本的無印良品MUJI以簡約設計和高品質著稱，販售商品涵蓋文具、傢俱、服飾、食物等多個領域，深受消費者喜愛。有網友分享無印良品一款冷門但超實用的銅板價小物「抹眼鏡紙」，大讚其CP值超高，「是他們家最超值的產品之一」，話題引發討論。



有網友分享無印良品一款冷門但超實用的銅板價小物「抹眼鏡紙」，大讚其CP值超高。（官網圖片）

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無印良品別只會買衣服文具！內行推1低調神物「高CP值便宜實用」

一名台灣網友於Threads發文分享：

「MUJI的抹眼鏡紙，我認為這是他們家最超值的產品之一，只要80日圓，但近一年內在台灣幾乎都買不到，只好每次去日本的時候都加減買幾包回來存著用。」



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貼文曝光後，有其他用過的網友也紛紛大讚：

「這個很棒！朋友旅遊回來分了我兩包，一開始還以為只是普通的像面紙的東西，結果意外的好用欸」

「他們家的抹銀布也超好用喔，一些銀飾和金屬製品一擦就很亮，價錢也很便宜，台灣的MUJI有進貨」

「這款抹眼鏡紙與其他含有酒精成份的擦拭產品最大的差異，就是無需擔心水份過多，導致手機螢幕、眼鏡等鏡面出現水痕，且這款抹眼鏡紙一包有14入，換算下來相當於一張很便宜，十分划算！」



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根據無印良品官網顯示，「抹眼鏡紙」選用拭淨力佳的極細壓克力纖維不織布製成，可用來擦拭眼鏡等玻璃鏡片，一包售價HK$8，內含14張，CP值相當高。而留言中網友所推薦的「抹銀布」價格相對較高，一包HK$15，內含3張，這款擦拭布含有研磨材與增添光澤的蠟，可輕鬆去除金屬表面的污垢並恢復光澤。

留言中網友所推薦的「抹銀布」價格相對較高，一包HK$15，內含3張。（官網圖片）

除了抹眼鏡紙之外，近期也有網友推薦無印良品的「直角襪」，特色是腳後跟處呈現90度直角，因為貼合人體，所以走路時不容易滑脫，穿起來相當舒服，購買過的人紛紛表示：

「我也都穿這雙！超好穿！但真的可遇不可求，有看到就一定要多買」

「這是真的，我也只穿這個襪！衣櫃至少20雙！」

「自從穿了直角襪之後，就真的很少再買外面的襪子，因為真的超好穿，然後貼合腳的設計真的就不會容易鬆鬆的感覺」

「我也超愛買無印的襪子，明明已經一堆穿不爛，每次進去又默默拿三雙」。



近期也有網友推薦無印良品的「直角襪」。（官網圖片）

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：無印良品別只會買衣服文具！內行推1低調神物「高CP值便宜實用」：一次狂掃10包】