無印良品日本人最愛好物TOP 10　護膚個人護理齊晒　過半香港買到

無印良品真是讓人一逛就停不下來！



不僅經典暢銷款讓人回購不斷，近年來的新品更是CP值超高，特別值得入手。這次精選了香港和日本的無印良品最新必買美妝和保養好物，從實用到提升生活質感應有盡有，快來看看有哪些超推薦的單品，不怕踩雷！

無印良品最受日本人歡迎熱賣商品TOP 10，囊括美妝保養、個人護理等類型，香港日本同步入手指南（點擊放大瀏覽）▼▼▼

最受日本人歡迎無印良品好物TOP 10（01製圖）

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1. 護手霜 檜木/柚子【期間限定】

無印良品的護手霜去年秋冬一推出便大獲好評，這次特別推出檜木與柚子兩款期間限定香味。質地輕盈易推勻，保濕不黏膩，全年適用。檜木香適合秋冬，柚子清新宜人，讓人聞後舒心放鬆。當中檜木味十分受歡迎，建議有興趣者可以到日本門市碰碰運氣。

護手霜 檜木/柚子 50g，750日圓（約$37港元）



2. 唇部修護精華——粉紅

這款唇部修護精華在日本女生間幾乎人手一支，內含洋甘菊花精華、荷荷芭油、乳油木果脂和杏核油等植物潤澤成分，並搭配保濕玻尿酸鈉。夜間使用一夜後即可感受雙唇柔嫩豐盈，並能防止乾裂，同時賦予自然粉嫩色澤，增添好氣色。

唇部修護精華——粉紅 10.5g，$58



3. 護甲油

冬季容易出現倒刺與乾裂問題，這款指甲滋養油含洋甘菊、荷荷芭油、乳油木果油和玻尿酸鈉等滋潤成分，溫和吸收佳。筆型設計方便攜帶和使用，隨時呵護指緣肌膚，輕鬆避免乾燥與倒刺困擾。

護甲油 3.2g，$58



4. 立體水滴化妝海綿套装（海綿1入、收納盒1入）

這款「立體水滴化妝海綿套装」一推出即掀起搶購潮，內含乾濕兩用海綿和清潔收納盒。水滴狀設計能細緻修飾大面積與局部妝容，收納盒除了方便清潔及收納海綿，還可清洗其他化妝工具（例如化妝刷），實用又方便。

立體水滴化妝海綿套装（海綿1入、收納盒1入），$42



5. 香氛蠟燭——絲柏

無印良品也有香氛蠟燭！使用優質植物大豆蠟搭配磨砂玻璃瓶身，燃燒或放置皆能散發出檜木的淡雅香氣，為居家帶來舒適、放鬆氛圍。一共超過10種香氣，推薦絲柏香味。

香氛蠟燭——絲柏 85g，$38



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6. 藥用抗皺亮白面膜

這款面膜目前只在日本的無印良品買得到，在秋冬大受歡迎！以菸鹼醯胺、米糠發酵液（酵母萃取物）為主要成分，能賦予肌膚亮白、緊緻和滋潤的功效。在睡眠時鎖住水分，讓第二天的肌膚能更柔軟光、豐潤緊緻。而且面膜具有玫瑰花香和柑橘香味，敷起來非常療癒。

藥用抗皺亮白面膜 80g，2690日圓（約134港元）



7. 藥用溫感浴鹽（桂花和橙花香）

冬天來了超適合泡澡！日本無印良品推出浴鹽新品，含有3種活性成分和7種嚴選植物萃取物，能幫助緩解一天的疲勞、緊繃，同時滋潤肌膚。其中日本網友推這款香味，桂花和柑橘橙花的甜美香氣非常放鬆。

藥用溫感浴鹽 包裝40g，100日圓（約5港元）；袋裝360g，690日圓（約34港元）



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8. 牙齒清潔紙巾

這款手指形狀的牙刷套在日本有著超高人氣，只要將其戴在手指上，無需用水即可刷牙。外出使用超方便！

牙齒清潔紙巾 12片，$22



9. 刷牙錠

除了刷牙套之外，這款刷牙錠也是上班族、外出時需要清潔口腔的人必備！這是個咀嚼時會產生泡沫的片劑，可當作牙膏或漱口水，隨時輕鬆照顧口腔。使用時只要咀嚼一粒刷牙錠大約10秒，讓泡沫擴散到口腔中，然後用牙刷刷牙並用水漱口即可。很多網友都說比獨立包裝的漱口水性價比高，而且是檸檬味，使用後口腔清新舒適。

刷牙錠 20粒，10g，490日圓（約24港元）



10. 無漂染化妝棉

最後介紹的是大家必買的化妝棉，這款化妝棉由100%純棉製成，採用未經漂白的長纖維棉花，確保柔軟的觸感和多樣的用途。它不僅使用起來讓人安心，而且非常划算，是一再回購的無印好物！

無漂染化妝棉 180入，$18



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】