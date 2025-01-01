MUJI無印良品超實惠「保暖神物」獲網民大推：手腳冰冷的人可入手

隨著一波波冷氣團侵襲，今年冬季特別寒冷，即便打開暖爐、蓋上棉被，還是難以避免手腳冰冷的問題。



近日，有網友在社群分享MUJI無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣，不少人紛紛推薦大家購買。

有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣。（Threads截圖）

有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣。（Threads截圖）

有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣。（Threads截圖）

有網友在社群分享無印良品一款「保暖襪」，不僅非常溫暖，顏色也豐富多樣。（Threads截圖）

一名網友在Threads上發文，表示自己購買了日商無印良品推出的「絨毛刷毛室內襪」（cozy socks），實穿後非常溫暖，且有10種顏色可以選擇，也有其他人分享穿上後真的不會冷，可以溫暖一整個冬天，睡覺穿著也很舒適。

商品曝光後吸引網友討論：

「穿起來以後，超級暖超喜歡」

「在這種天氣，真是居家辦公的好夥伴」

「真的太Q啦！穿上覺得自己變成一隻兔子」

「手腳冰冷的人又多了活下去的動力」

「試穿一個晚上真的腳都不會冷，怕冷的各位可以買」



無印良品所推出的「絨毛刷毛室內襪」主打內外都用絨毛製成，給予肌膚蓬鬆舒適的觸感，入睡也能保持雙腳的溫暖，且價格相當實惠，一雙不到台幣200元，前陣子優惠活動更是降到114元。不過，有網友發現官網似乎已經售完，還是以店舖實際情況為主比較準確。

香港也有類似產品 部分顏色68港元3雙 點圖放大看看香港MUJI官網上的Cozy Socks款式及價格：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】