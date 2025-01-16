無印良品2024年最熱賣美妝TOP 5　高CP值敏感肌最愛化妝水僅排第4

告別了精彩的2024年，大家是否都收穫滿滿呢？



迎接嶄新的一年，不免俗又到了最令人期待的上一年年度總回顧，台灣無印良品特別公佈了2024全年度最熱銷美妝TOP5榜單，能夠擠進全年度排行榜內，實力都不容小覷，趕快把清單存起來，下回逛無印良品時，跟著買來試試！

2024 MUJI無印良品全年度熱銷美妝TOP 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

無印良品2024年美妝類熱銷排行（無印良品官網；01製圖）

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5. 無漂染化妝棉

很多人到無印良品都會掃貨多帶幾包的無漂染化妝棉，選用長纖維棉花不經漂白，化妝棉的觸感非常柔軟，便宜又好用，從上市以來已經持續熱賣長達20年，是無印良品非常經典的商品之一，2024年度在台灣熱銷超過13萬包拿下第五名寶座，買過真的都會想再回購。

無印良品無漂染化妝棉 180入，$18



4. 敏感肌爽膚水——保濕

被點評為敏感肌蜜糖的化妝水，也是無印良品熱賣超過20年的經典，取自日本岩手縣釜石市水源製成的肌膚保養系列。化妝水添加葡萄柚籽精華，及具保濕功能的LIPIDURE®（POLYQUATERNIUM-51），在台灣2024年銷量近4萬瓶。

無印良品敏感肌爽膚水——保濕 400ml，$88



3. 溫和磨砂潔面乳

不用打廣告就能默默熱銷上榜的洗面乳！含去角質成分蜜桃核，可徹底洗淨毛孔污垢及老廢角質，並添加金縷梅精華，無香料、無色素、無礦物油、無酒精，年銷突破9萬瓶。

無印良品溫和磨砂潔面乳 120g，$32



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2. 香薰噴霧器 小

忙碌的生活，想要創造點儀式感，從香味著手就對了！這台香薰噴霧器，使用超音波震動原理擴散精油香氣，LED燈也可以當小夜燈使用。在無印良品的2024排行榜調查發現，適用於100呎、150呎空間，小容量的香薰噴霧器最受到消費者喜愛，年度熱銷就超過1萬台，也很適合買來送禮。

無印良品香薰噴霧器 小，$388



1. 室內香氛油——林木

榮登2024年度熱銷美妝香氛類冠軍！外型簡約質感的深褐色磨砂霧面玻璃瓶，可以融入各式居家空間，今年最熱賣的香味為林木，以尤加利和日本絲柏等，調和出的溫暖香氣，年度銷量逾4萬瓶。

無印良品室內香氛油——林木 180ml，$168



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