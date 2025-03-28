男神拍完風林火山消失8年復出？代言無印良品曝光2張近照帥氣依然

男神金城武消失螢光幕將近8年，昨日（27）大陸無印良品宣布金城武成為MUJI Friend，並公開兩張身穿漢麻的帥照。他自從2017年拍完《風林火山》，就鮮少公開露臉，期間日媒爆烏龍婚訊、出售沖繩豪宅等傳聞，經紀公司都一一否認，昔日恩師陳昇則聽說他在種田。



大陸無印良品公開金城武新帥照，外界推測他是接下品牌春夏服飾代言。（微博圖片）

大陸無印良品公開金城武新帥照，外界推測他是接下品牌春夏服飾代言。（微博圖片）

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最新公開的兩張照片中，金城武身穿一件深藍色漢麻襯衫，內搭白色T恤，搭配深色長褲與白色帆布鞋，眼睛專注地端詳手中一株新移植的小植栽，臉上露出溫和而專注的神情。另一張照片則是身穿一襲白色襯衫搭配米色休閒長褲與白色球鞋，單手牽著一台配有前置籃的單車，漫步在被青草包圍的鄉間小路上。兩張照片都充滿自然綠意氛圍，加上照片都有「2025漢麻」，外界推測他代言品牌的春夏服飾系列。

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現年51歲的金城武即使神隱8年，外型依舊帥氣，陸網用「營業」形容他這次的廣告代言，紛紛驚呼：

「金城武終於營業了」

「帥老頭終於營業了」

「竟然請來了金城武」

「真的好久沒出現了」。



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有網友敲碗：

「放點視頻（影片）看看吧」



官方微博回應：

「明天（指28日）敬請期待。」



同時日網也相當關注金城武這次的廣告代言，由於無印良品原自日本品牌，日網推測金城武這次的代言，是單指中國大陸方面，而且日本品牌方從未找明星做廣告代言，對日網來說此舉相當少見。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】