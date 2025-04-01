試當真停更｜曾賣NFT吸金過千萬遭批搵笨　4大惹火事搞出大頭佛

由游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」，今日（1日）在愚人節突然宣布將於10月26日，即成立5周年當日起停止更新，並強調「並非惡作劇」。回顧發展了5年的「試當真」，多年來也有不少惹火事件，當中包括公布發行自家會員NFT（非同質化代幣）吸金，當時不少人批評試當真有樣學樣，而且定價過高，令網民鬧爆「搵笨」。



游學修在《Channel需要搬》影片中，提及過NFT項目。（影片截圖）

在2022年發佈會上，試當真表示會一共發行6000個NFT，每個0.2 ETH（約港幣$4800），內容為「試映劇場」的精選cap圖，計畫名為「NTR」。試當真亦列出了持有者的四大好處，包括試當真每月把精選影片搬到戲院，由演員親身謝票，只有NTR人士才可獨家報名；持NTR人士可優先購得舞台劇VIP門票；NTR人士可參與「藝員訓練班」選秀工作；以及可在電影留下名字及出席獨家首映禮。

計畫引起網民熱議，如果6000個NFT全數賣出，試當真可袋逾2880萬，但NFT只是過去影片的CAP圖，網民直言計畫搵笨。為了消除疑慮，游學修連日開Live解答網民疑問，。不過仍有網民不賣帳，直言「好失望」、「一朝得志，語無倫次」。

雖然NFT被指只是「Cap圖」，不過最終售出逾2,500個NFT，籌得約1,200萬元。而根據當時在NFT交易平台Opensea的資料，2022年4月24日及25日總計約共有33張轉手售出，當時更有人一口氣以平均每張0.245ETH（約5,500港元），即超過5萬元購入10張。

游學修曾在Facebook寫下長文，解釋為何會用NFT吸納資金，「我一直對NFT的觀感就是『用名氣賣廢物賺錢』，我都唔恨錢，所以我一直不掂NFT。我無炒IPhone、炒股、炒波鞋，我才是真正投資A0。如果我上市，你最應該擔心的是我唔夠貪錢，現在我了解過、認識過，決定用這個途徑試當真，因為它是我目前接觸過最雙贏的方法。你反對的話，未來一週我會不停開Live，懇請你來跟我對話，等你點醒我，或者等我說服你。」

2021年在九展Star Hall連開兩場「《試當真一週年現場版》（暫名）」，推出票價逐日遞減機制，

其他惹火事件搞出大頭佛

2.首創票價遞減機制

2021年在九展Star Hall連開兩場「《試當真一週年現場版》（暫名）」，為了杜絕黃牛，推出票價逐日遞減機制，由第一日開賣$10000元一張，減至一個月後最平$10。網民大讚方式聰明，可以試水溫，摸出頻道在觀眾心中的價位，亦可以打撃炒賣，大收宣傳之效，惟收入難以預計，試當真直言此舉是「同黃牛一齊輸」。

3.游學修大戰蕭若元

2021年2月蕭若元指「香港電影工業無前途」，年輕人拍攝網上短片只是煮飯仔，又批評拍片如不求賺錢、成名、公眾和行業認同，僅是「自娛」。游學修同日反擊，表明不同意香港無人才，他同意網片未具規模，但不等於「煮飯仔」，更提及若年輕人機會是零：「咁即係叫年輕人去死。」網民認為蕭若元以「老屎忽」心態看待，甚至抹殺年青人努力並不公平，亦有人指二人只是以角度不同，一人講現實，一人講追夢，並無衝突。

4. 影片疑取笑Anson Lo

「試當真」會員頻道去年8月推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，而影片的主角正是MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）於《Hey Hey OK!》MV中的熱舞片段，疑取笑Anson Lo的舞技，瞬間激嬲某部份支持Anson Lo的會員退訂：「邊度可以舉報佢？」、「我唔係會員，唔該幫我舉報埋我果（嗰）份。」事件引起關注。最後試當真透過社交網急發文道歉，指影片已經下架，並承認搞笑界線拿捏失當。