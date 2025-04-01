試當真愚人節宣佈停止運作　網民分析3大「死因」忠實粉絲揭真相

4月1日是愚人節，港產YOUTUBE頻道「試當真」選擇在此日，宣布將在10月26日五周年停止更新，更揚言「並非惡作劇」，即引來網民熱議。試當真是香港最受年輕人歡迎的YouTube頻道之一，對於突然宣佈要「摺」，雖然仍被人懷疑是否愚人節開玩笑，但有不少連登仔分析「死因」。



試當真今日在IG發文，表示經多番考慮和認真討論，決定10月26日五週年停止運作，並強調「選擇在四月一日宣佈，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇」。帖文中表示他們將會在未來半年作最後衝刺，除了將舉辦《試當真喜劇大短片比賽》，也會開拍數集試玩毛，包括受歡迎的《墨魚遊戲2》，「作為告別禮送給觀眾」，並感謝觀眾5年來一起「試過認真，認真試過」。

「試當真」由游學修、許賢、蘇致豪創辦，於於2020年10月18日起開始營運，常駐幕前成員包括游學修、許賢、蘇致豪、林家熙（Locker）、岑珈其、陳苡臻（Jessica）、倪安慈及陳穎欣（Yanny）。成立時沿用舊有網絡創作團體「學舌鳥 Mocking Jer」、「CapTV擷電視」、「金剛crew」之大部分創作班底，影片題材為短劇、解說電影、綜藝遊戲及配音電影片段。截至2025年4月1日止，共有55.4萬位訂閱者，創作過1779部影片。

停運帖文一出，不少網民對試當真停止運作感驚訝。綜合網民意見，他們分析試當真所以要「摺」，主要跟View數長期低落有關，「一個幾十萬訂閱既Channel，view數長期唔成正比，過晒氣」；「無野突破view數又低唔執至奇」。第二，試當真拍過不少短劇，卻未算吸引，「其實佢keep住淨做試玩毛就算啦」、「橋太舊，無人會受」、「香城求其一片都好睇過佢哋啦」；第三，近幾年頻道內的不少成員已經出去拍電影，例如老闆自己游學修、成員jessica陳苡臻、岑珈其、陳穎欣都接拍不少電影及電視作品，大家已經心不在YouTube，要停運也無可厚非。

有忠實粉絲跟《開罐》透露，其實試當真在開台初期已經曾表示過頻道並不是打算永久運作，認為YouTube只是其中一個說故事的平台，而且自推出校花校草選舉之後，成員出現在試當真的影片次數已大減，只由校花校草出演，懷疑早已為頻道停運鋪路。