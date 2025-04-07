恒生指數狂瀉！關稅戰觸發全球股災　股災下14種人身邊總有一個

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰升溫。美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，引爆全球貿易戰，環球股市自上週四（３日）已全面下挫， 今早（７日）亞太區一開市即狂跌，恒指也曾跌逾2300點，不少股民或網民即專家上身議論紛紛。



身邊朋友「五花八門」，總有一兩個財經專家，上過幾堂投資堂就當正自己股神，每逢股災，大家對投資失去方向，時代選中了他們，讓他們有機會在人前展露一手。另外，亦有人化身事後孔明，指點江山。

一到股災，就到丁蟹出場。（大時代）

小編作為一個窮得只剩下時間的人，眼見朋友們因為股災而愁眉苦臉，不禁有種隔岸觀火的邪惡快感。你身邊又有沒有這14種人？

↓↓↓ 按圖看股災下14種人 ↓↓↓

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1. 大師型

股市有異即時教授上身，教大家分析後市走向、買賣時機，明明平時是個窮光蛋。

2 重裝上陣型

15天、30天線、保力加通道、陰陽燭、技術分析等，大量工具在手分析大市，可惜唔太準。

3. 丁蟹型

一個二個丁蟹上身，「唔好驚，係技術性調整」，但其實已經驚到語無倫次。

4 紙上談兵型

滿口股票理論、大市分析、價位前瞻，原來自己連股票户口都沒有，得個講字。

5.隔岸觀火型

本身冇買股票，針永遠不會拮到肉，笑而不語。

6 馬後炮型

泰山崩於前而色不變「叫咗你哋睇定啲先」，表面上是事後孔明，分分鐘已暗中損手。

7 撈底友型

每次跌市都是撈底好時機，一招海底撈月走天下，點知撈極唔發，愈撈愈窮。

8 洩露天機型

惜字如金的股壇姜子牙，講個冧把就如洩露天機。

9. 恐慌分子型

一跌市就驚到腳震，心中天人交戰賣又會蝕，買又怕繼續跌，唯有瘋狂調整MPF 組合。

10. 心如止水型

一朝被蛇咬，曾經在股市鎩羽而歸，見股災慶幸這次沒上船，寧願將錢放入月餅罐。

11 看透世事型

「長遠睇個市都係會升」總是掛在口邊，分分鐘自身難保，捱唔捱到長期都成問題。

12 乘虚而入型

有危就有機，總會有人偷雞乘機推銷「低風險」產品，教大家避險，信不信由你了。

13.兩袖清風型

本來無一物，點會怕跌市？真正置身事外的花生友，一窮二白，無牽無掛，YEAH。

14. 燈神

經過詳盡分析，得出對後市睇法，但往往買大開細，反轉貼中，都算係另類高人。

同場加映：

在微博出現一個熱門關鍵字：窮的代名詞，網民紛紛在這個關鍵字發揮創意，用一句說話代替一個窮字，除了「價格敏感型消費者」，亦有「我對運費過敏」，指自己網購時一看到要運費就會放棄，亦有人留言：笑著笑著就哭出來了。

↓↓↓按圖看網民花式自嘲↓↓↓

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