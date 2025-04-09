殯儀公司15K招聘「全能仵工」搬棺+專業IT技能！網民：不如做保安

香港殯儀業正面臨人手短缺的問題，但一般從事殯儀業都相當高人工，但最近一則招聘廣告卻打破大眾想像。紅磡某殯儀公司招聘仵工，工作內容之廣泛令人咋舌，由傳統的抬棺、遺體處理，到現代化的設計軟件操作都要一手包辦，人工更只得15K，引發網民熱烈討論。



招聘網站JORA截圖

近日紅磡有殯儀公司出招聘廣告聘請仵工，應徵者除了有駕駛執照A1、A2牌之外，亦需駕駛靈車，更要同時抬棺材運送棺木，又需要具備遺體穿衣化妝、收殮及殯儀儀式等專業技能，而當中最令人費解的是，公司竟要求仵工熟練操作Mac電腦、Adobe Illustrator、MS系列的文書工作等設計軟件，這項與殯葬業核心工作毫無關聯的要求，令不少網民瞠目結舌。

而該職位每日工時長達9小時，上午九點至晚上六點，每週工作6天，卻要求應徵者同時具備體力勞動與專業IT技能，人工待遇也比大部份人心目中預計大相逕庭，月薪只有$15,000。

《破地獄》劇照

事件一出後隨即引來極多網民轉載並討論，更有網民以「$15000做得呢啲仲要六日，洗唔洗破埋地獄全包」為題發文，該招聘廣告更被轉載到連登討論區，大部份網民都認為薪金與工作要求並不合理，甚至認為做保安更合乎「性價比」，「仵工仲要識埋excel 果啲文職野先好笑」、「萬5？齋講化妝師都唔止呢個人工，何況係特殊行業化妝師」、「25000就差唔多，15000要同先人化妝同著衫又要渣車….. 不如做保安仲好，淨坐煲劇又舒服唔只15000」，亦有網民質疑該殯儀公司想請外勞，「你唔明架啦，佢登出黎3個月都請唔到人，就可以請外勞，根本就唔係想請本地人」、「呢個價係諗住請外勞，冇預Hk人」。