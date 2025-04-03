綜合招聘CRE+基本法及國安法測試 即日起報名4.11截止！附懶人包
新一輪綜合招聘考試（CRE）暫定於6月7日舉行，即日起接受報名，至4月11日下午11時59分截止。有意應徵公務員職位的港人，要把握時間透過公務員事務局網頁網上申請系統報考啦！
綜合招聘考試（CRE）及《基本法及香港國安法》測試
考試日期（暫定）
香港地區：2025年6月7日
香港以外地區：2025年11月29日
申請期限
2025年3月29日起至4月11日下午11時59分前
申請方法
於期限內到公務員事務局網上申請系統網上遞交申請書。
【注意】
公務員事務局會在2025年推出數碼化《基本法及香港國安法》測試 (學位／專業程度職系)，於常設試場全年開放應考，取代現行紙本測試。因此由2025年6月起，將不再在香港舉行綜合招聘考試當日同時舉行紙本形式的測試。有關詳情將於2025年第二季公布。
👉🏻👉🏻👉🏻即睇綜合招聘CRE及《基本法及國安法》測試詳情
報名資格
申請人士必須：
【1】持有大學學位 (不包括副學士學位)；或
【2】將於2024-25或2025-26學年獲取大學學位 (不包括副學士學位)；或
【3】持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。
綜合招聘考試（CRE）
【中文運用】
題目數量：45
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】閱讀理解（14）
【2】字詞辨識（8）
【3】句子辨析（8）
【4】詞句運用（15）
參考題目：
【英文運用】
題目數量：40
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】Comprehension（10）
【2】Error Identification（10）
【3】Sentence Completion（10）
【4】Paragraph Improvement（10）
參考題目：
【能力傾向測試】
題目數量：35
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】演繹推理（8）
【2】Verbal Reasoning (6)
【3】Data Sufficiency Test（8）
【4】Numerical Reasoning（5）
【5】Interpretation of Tables and Graphs（8）
*除演繹推理為中文題目以外，其餘題目均為英文。
參考題目：
合格標準
中英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，以二級為最高等級。能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。試卷及格成績永久有效。
成績豁免標準
【DSE】
中/英文第5級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級
中/英文第4級：相等綜合招聘考試中/英文一級
【會考/GCE A Level】
中/英文C級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級
中/英文D級：相等綜合招聘考試中/英文一級
【IELTS】
整體取得6.5或以上，各項個別分級不低於6(兩年有效期内) ：相等綜合招聘考試英文二級
《基本法及香港國安法》測試
【學位或專業程度的職位】
題目數量：20
時間：30分鐘
及格標準：答對10題或以上
【學歷要求中學階段程度或以上，但低於學位／專業程度的職位】
題目數量：20
時間：35分鐘
及格標準：答對10題或以上
【學歷要求低於完成中學階段程度註的公務員職位】
題目數量：4（口頭提問）
及格標準：答對2題或以上
參考題目：