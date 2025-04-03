綜合招聘CRE+基本法及國安法測試　即日起報名4.11截止！附懶人包

新一輪綜合招聘考試（CRE）暫定於6月7日舉行，即日起接受報名，至4月11日下午11時59分截止。有意應徵公務員職位的港人，要把握時間透過公務員事務局網頁網上申請系統報考啦！



綜合招聘考試（CRE）及《基本法及香港國安法》測試

考試日期（暫定）

香港地區：2025年6月7日

香港以外地區：2025年11月29日

申請期限

2025年3月29日起至4月11日下午11時59分前

申請方法

於期限內到公務員事務局網上申請系統網上遞交申請書。

【注意】

公務員事務局會在2025年推出數碼化《基本法及香港國安法》測試 (學位／專業程度職系)，於常設試場全年開放應考，取代現行紙本測試。因此由2025年6月起，將不再在香港舉行綜合招聘考試當日同時舉行紙本形式的測試。有關詳情將於2025年第二季公布。

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報名資格

申請人士必須：

【1】持有大學學位 (不包括副學士學位)；或

【2】將於2024-25或2025-26學年獲取大學學位 (不包括副學士學位)；或

【3】持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

綜合招聘考試（CRE）

【中文運用】

題目數量：45

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】閱讀理解（14）

【2】字詞辨識（8）

【3】句子辨析（8）

【4】詞句運用（15）

參考題目：

+ 6

【英文運用】

題目數量：40

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】Comprehension（10）

【2】Error Identification（10）

【3】Sentence Completion（10）

【4】Paragraph Improvement（10）

參考題目：

【能力傾向測試】

題目數量：35

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】演繹推理（8）

【2】Verbal Reasoning (6)

【3】Data Sufficiency Test（8）

【4】Numerical Reasoning（5）

【5】Interpretation of Tables and Graphs（8）

*除演繹推理為中文題目以外，其餘題目均為英文。

參考題目：

+ 3

合格標準

中英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，以二級為最高等級。能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。試卷及格成績永久有效。

成績豁免標準

【DSE】

中/英文第5級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級

中/英文第4級：相等綜合招聘考試中/英文一級

【會考/GCE A Level】

中/英文C級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級

中/英文D級：相等綜合招聘考試中/英文一級

【IELTS】

整體取得6.5或以上，各項個別分級不低於6(兩年有效期内) ：相等綜合招聘考試英文二級

《基本法及香港國安法》測試

【學位或專業程度的職位】

題目數量：20

時間：30分鐘

及格標準：答對10題或以上

【學歷要求中學階段程度或以上，但低於學位／專業程度的職位】

題目數量：20

時間：35分鐘

及格標準：答對10題或以上

【學歷要求低於完成中學階段程度註的公務員職位】

題目數量：4（口頭提問）

及格標準：答對2題或以上

參考題目：