SPEED甲亢哥進駐小紅書！第一條視頻喊話3個字　網民：終於來了

上星期突然快閃香港惹來熱議，YouTube有3800萬人訂閱人數的美國頂流網紅「甲亢哥」（IShowSpeed），日前終於進駐「小紅書」，他更在小紅書發放第一條視頻，更向網民喊話！



小紅書＠Speed

近日遊遍中國，先後在上海、北京、河南、四川、重慶、香港、深圳等地的「甲亢哥」，無論身處那裡都遭大批網友圍觀，人氣爆燈。他於7日終於以「Speed」名稱開設小紅書帳號，IP屬地標註湖南。他在第一個帖發布6秒影片，片中開首用英語表示「小紅書，我來了，我終於來了小紅書，點那個喜歡按鈕，和我一起衝！Speed Gang」，還加上「甲亢哥入駐小紅書」、「地球村」、「globalvillage」等hashtag。帳戶只開了一日，至截稿為止其訂閱人數已逾57萬，超級厲害！

不少網民對於其訂閱人數瞬間急增感驚訝，紛紛留言想跟Speed互動，「真的甲亢哥來了」、「到我們安徽合肥來玩玩」、「來回覆我下，讓我們的友誼在小紅書見證」，甚至連KFC的小紅書帳號也入去留言「Have you had KFC today? (今天，你肯了嗎)。」

「甲亢哥」IShowSpeed（Speed）原名Darren Jason Watkins Jr.，現年20歲，來自美國，他從2019年開始直播主生涯，到2021年開始走紅，除了遊戲直播，他也有許多出位的舉動，常在直播中瞪大雙眼、以極高的音量和兇狠的表情談話及與觀眾互動，以誇張、搞笑的反應聞名。