王晶狙擊姜濤+姜糖「捧出這樣的頂流」這些巨星當年都曾被喝倒采

王晶日前突然在微博侮辱姜濤「人肥歌雞舞賤」，之後刪帖又再發文指姜濤沒有錯 ，「錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲」，連粉絲都鬧爆！其實以往不少巨星在出道時都曾被人指實力不夠，甚至被狙擊多年，最後都能成為有實力且紅透亞洲的天王巨星，做到真正的頂流，希望姜濤也別被批評擊倒。



網上截圖

返內地發展多件的導演王晶，日前突然在微博出帖文怒罵姜濤：「香港頂流？真係冇發神經？人肥歌雞舞賤！你殺左（咗）我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」該言論掀起網民熱議，姜濤也在社交平台上載影片留言「得啖笑……」疑似回應王晶的指罵。王晶將帖文刪掉又再發其他帖文，解釋刪文是因為他沒有錯，「錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲」，但他在文末也有勉勵姜濤，希望他有一天練成「歌精舞勁身材健碩」，真正具有『頂流』的質素，又指張國榮，謝霆鋒也是由無數喝倒彩聲中成長為巨星。

其實不少巨星起初走紅時都會受到抨擊甚至網絡欺凌，他們當年都抵住壓力，再不斷提升自己歌藝及表演質素，最終得到觀眾認同，希望姜濤也別被負面批評擊倒。

【張國榮掟帽事件】

70年代出道的哥哥張國榮都是在噓聲下成長。他曾在訪談節目中分享，有年在沙田一歌唱比賽中表演，他除下帽子掟落台，怎料有觀眾將帽掟回台上。

【黎明演出走音】

91年7月演藝界總動員, 為華東水災籌款的《忘我大匯演》唱足7小時，黎明在尾聲時即興清唱「對不起我愛妳」，到了高音時，黎明走音失聲，他只能尷尬傻笑。走音事件當年被媒體大肆批評，甚至被封走音天王。

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【謝霆鋒掟結他被嘲】

16歲就出道的謝霆鋒當年形象叛逆，他簽約後的第一次亮相，現場的樂隊出現事故，中途兩次停頓，謝霆鋒惱了，乾脆就罷唱，當年媒體嘩然，以至於之後謝霆鋒一上台就被掟螢光棒、膠樽，演唱時才剛開口就遭到觀眾狂噓。而在舞台經常招牌式掟結他，他曾在訪問中表示，每一把他掟過的結他也會執返回來。這種噓聲持續了三年。許多年後，謝霆鋒說：「換做是我，也會討厭我吧，你一個什麼都沒做過的年輕人，憑什麼呢！」

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【林峯被人笑chok 】

林峯當年是大台男一，當年也有不少經典金曲《愛不疚》、《愛在回憶中找你》、《Chok》等。當年拍《談情說案》做物理學教授，被指他解答疑難時樣子迷人，有網民覺得他很「Chok」而得名。

雖然不少人都讚林峯靚仔有型，標籤佢做「Chok峯」、「Chok王」等稱號。但也因為太Chok，當時有網民覺得林峯係刻意扮型，恥笑佢Chok得太誇張。不過真正「出事」位，是他在TVB主辦的《2011年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中獲頒「亞太區最受歡迎香港男歌星」，成為當年史上年資最短及最年輕的得主，當年不少網民熱議，更嘲他是「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」。

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林峯曾在過去訪問中透露，對於得獎亦覺得「不舒服」，「我曾經要求過頒獎單位唔好頒畀我，人人都覺得我有後台先有獎，我得獎個心好唔舒服，唔想啲人覺得我唔係實至名歸！」

不過林峯這些年不停努力提升自己，至去年其有份演出的《九龍城寨之圍城》大賣，2024年tvb台慶更壓軸出場，不少網民更肯定他實力，「香港樂壇欠林峯一個交代」。