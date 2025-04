姜濤生日應援合集2025｜免費搭電車+全港九打卡位+限量精品

MIRROR人氣王姜濤4月30日生日又就快到,每日姜濤生日,姜糖都會大肆慶祝一番,銅鑼灣更變成姜濤灣。今年姜濤生日再次有免費電車搭,此外還有不少餐廳聯合應援打卡, 《開罐》整理資料製作姜濤生日應援懶人包,各位姜糖Ready未?



姜濤誕|4.30全港免費搭電車 廣州有應援!內地網民求重推1食物

姜濤生日應援|1. THE ONE +皇室堡設12大打卡位 (公開)

跟往年一樣,THE ONE +皇室堡都有大量姜濤打卡位。由4月4日至5月1日期間,THE ONE及皇室堡會舉辦「Keung To The Sweet Diary」 及「Keung To 430 Blossom Love」系列打卡位及慶祝活動。

尖沙咀THE ONE

場內共有七大共鳴打卡場景,以後援會首次創作的主題動畫「The mini Keung Show」為創作概念,打造夢幻氣氛,場內更會播放主題動畫「The mini Keung Show」。商場內L606同時設置「To My Keung Candies」,粉絲可碰碰運氣,嘗試在夾公仔機及抽卡機帶走偶像周邊產品。

銅鑼灣皇室堡

今年「姜濤誕」繼續有兩位超萌角色小濤濤同小姜姜陪大家一齊慶祝,此外有本地小店Wingel Bagel推出限定甜點,還有Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party,親手製作「小薑薑」匙扣或「小桃桃」應援帽,收益更將全數捐助慈善機構。

「小桃桃」應援公仔帽子慈善鈎織Party

新手班:12/4 (六) 1:30pm -3:30pm

進階班:13/4 (日) 1:30pm -3:30pm

「小薑薑」匙扣掛飾慈善鈎織Party

新手班:19/4(六) 1:30pm -3:30pm

進階班:20/4(日) 1:30pm -3:30pm

- 網上報名👉🏻The ONE•皇室堡•新港中心eSHOP (https://eshop.malls-jetso.hk)

姜濤生日應援|2. 港九多個外牆廣告打卡

銅鑼灣向來是姜糖生日應援的集中地,今年也不例外,金百利、黃金廣場都設有外牆廣告,此外九龍太子的金都商場戶外牆都有姜濤生日應援廣告。

金百利:4月4日至5月1日

金都商場:4月1日至4月30日

黃金廣場:3月30日至4月30日

姜濤生日應援|3. 4部電車車身打卡

以往姜濤正日生日,都有請市民免費搭電車,今年都有,但電車車身已出了生日應擾廣告,而且今年由以往兩部車增至四部車,由4月5日-5月2日行駛,姜糖真心好有錢!

姜濤生日應援|4. 應援餐廳合集

【iDFC Coffee】

日期:12/4-30/4

地點:銅鑼灣銅鑼灣道19-23號建康大廈地下2號舖

應援物派發詳情:

2/4 (六) 13/4 (日) 演唱會飛套 - 各發放100份

19/4 (六) 20/4 (日) 手機清潔貼 - 各發放100份

27/4 (日) 八達通套 - 發放100份

30/4 (三) 生日印水貼紙 + 旗仔 - 各發放100份

14:00 - 15:00 數量有限 每人限一份

【清原】

日期:21/4-2/5

地點:香港銅鑼灣白沙道4號地舖

【龍點心】

日期:即日起

地點:銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓

IG@龍點心

【龍糖坊】

日期:即日起

地點:銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈地下A號舖

【糕點時光】

日期:即日起— 1/5

地點: 香港北角錦屏街26號幸福大樓地下D1號舖 ~北角地鐵站B1出口

【偏偏喜歡你】

地址:銅鑼灣蘭芳道19號4樓

日期:4月11日至5月1日

平日—星期二 、三、五 3-9pm

星期六、日 及 4月30日 12-9pm

注意:除咗5月1日(星期四)會開放之外, 每逢星期一及四暫停開放

詳情按此

【Nun Desserts Cafe 】

日期:13/4-1/5

旺角通菜街119號地鋪

預約方法:57912141 (只接受電話預約)

詳情按此

【Beyond Coffee & Bar 】

日期:18-30/4

地點:銅鑼灣耀華街25號丹納中心地下1號舖(銅鑼灣A出口)

Whatsapp預約電話:91388994(或可以直接walk in)

詳情按此

【DIGREEN 】

日期:18/4-1/5

地址: 尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G16A號舖

尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea B2樓B225A號舖

詳情按此

【雙魚座咖啡館】

日期:20/4-11/5 (星期一至日 12:00pm-9:45pm)

地址:旺角通菜街123號地下A&B號舖

餐廳預約電話號碼 :6627 6778

*餐廳只提供預約5:30pm後*

詳情按此

【I’m Not Nothing (官塘)】

日期:23/4-7/5

地址:觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓205號

訂座電話: +852 29888289

詳情按此

【氷舍icegreen】

日期:26/4-10/5

地址:銅鑼灣謝斐道520號舖(港鐵站銅鑼灣站D4出口,步行約1分鐘)

營業時間 :星期一至日1:00pm-11:30pm

詳情按此

姜濤生日應援| 5. 西九沉浸式姜濤相片展 (已完結)

姜濤後援會在4月24日至27日,西九文化區藝術展亭將舉行「The Keung's Galleria」,展覽姜濤的服飾及多張特意為今年生日全新拍攝、從未公開的珍貴照片,分別呈現「花花世界」、「浪漫飄雪」、「溫暖家居」及「型格工業風」等四大場景,讓姜糖沉浸式感受姜濤魅力。每位參觀者還可獲得姜濤後援會準備的限量官方紀念品,作為這次旅程的獨特印記。不過呢個相片展需要購票入場,而且基於場地及人流管制,每場觀賞時間定為40分鐘,一人一票入場觀賞。

IG@keungshowhkfanclub

日期:4月24至27日(星期四至日)

時間:11:00-20:00(4月24至25日)、10:00- 19:45(4月26至27日)

票價:港幣$250

公售日期:4 月 9 日起於 KKTIX 公開發售

備註:必須按照購票時選定的時間入場,敬請提早到會場排隊,每時段完結前15分鐘停止進場,逾時不設後補入場。

姜濤生日應援| 6. 海濱草坪尋寶打卡位 (已完結)

除了有「The Keung's Galleria」,今年姜濤生日主題是Treasure Hunt,所以在4月25-26日西九文化區藝術公園內西草坪會展示尋寶主題的打卡位,換上歷險造型的小姜姜和小濤濤將遍佈園區及海濱,最矚目是草坪上10米高的巨型吹氣小姜姜,大家可以盡情打卡留影。姜糖們可憑門票獲贈的尋寶PASSBOOK,找出尋寶造型的小姜姜、小濤濤打卡。完成任務後,可兌換限量版貼紙,以作紀念。

資料圖片

姜濤生日應援|7. 西九無人機演出+海上煙火 (已完結)

姜濤生日的重頭戲,必定是4月26日晚,於西九海濱長廊(藝術公園)舉行12分鐘無人機演出和約8分鐘的海上煙火表演,有網民認為事件屬「大癲」級別,足見姜糖真心好有錢,「會唔會勁過國慶個表演?」

圖片來源:姜濤香港後援會

姜濤生日應援|8. The Keung's Show @ 竹翠公園 (只限後援會持票會員)(已完結)

4月26日下午時段於西九文化區 AXA x Wonderland 竹翠公園,將招待持票的後援會會員觀賞限定特備演出「The Keung’s Show」,後援會強調有好多驚喜(可能姜濤現身?),不過由於門票不作公售,非後援會會員以及未有持票的姜糖就無得入場睇喇。