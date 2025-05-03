彼得兔繪本藏暗黑史！彼得兔爸爸竟被害變兔肉PIZZA　網民:大癲

可愛的彼得兔（Peter Rabbit）是深受許多人喜愛的國際知名IP，療癒的畫風吸引許多粉絲。不過你知道看似可愛的彼得兔家庭，其實隱藏著一個殘酷的獵奇設定嗎？在彼得兔的日本官方網站上，揭露了彼得兔的爸爸其實已經被做成「一個批」，並且在族譜、角色介紹、各式周邊商品上，彼得兔的爸爸都是以「批」的形象出現，不少網友得知真相後都相當崩潰。



可愛的彼得兔是深受許多人喜愛的國際知名IP。（Peter Rabbit）

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熱銷全球的溫馨繪本！《彼得兔》其實暗藏殘忍真相？

彼得兔為英國作家兼插畫家Helen Beatrix Potter筆下的作品，最早出現在1902年出版的童書《彼得兔的故事》（The Tale of Peter Rabbit），以作者Potter小姐小時候養的一隻兔子為原型。最初彼得兔的故事是Potter小姐為了自己家庭教師臥病在床的兒子所繪製，透過說故事來讓男孩排憂解悶，並且也會以故事情節來鼓勵他。

《彼得兔的故事》於1902年6月由英國的出版社Frederick Warne & Co.出版，並且之後Potter小姐又陸續出了5本和彼得兔相關的童書。彼得兔系列童書被翻譯成30多種不同語言版本，全球銷售量突破1.5億本，也成為人氣IP，推出多款周邊商品。不過，總是給人溫馨可愛形象的彼得兔，其實有著非常現實且殘忍的獵奇設定。

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彼得兔的爸爸其實是「一個批」？主題餐廳甚至販售「爸爸批」

在彼得兔的故事中，常常可以看見彼得兔媽媽的身影，不過卻幾乎沒有人看見彼得兔的爸爸。原因是彼得兔的爸爸早已身亡，甚至被做成了一個兔肉批。在彼得兔的日本官方網站中，彼得兔爸爸的角色介紹圖就是一個批的圖案，甚至在彼得兔家的族譜中，爸爸也是以批的形象出現。

在《彼得兔的故事》中，彼得兔和妹妹小福（Flopsy）不顧媽媽平日的告誡，到隔壁農夫麥奎格先生（Mr. McGregor）的菜園探險，進而發生一連串精彩刺激的故事。在彼得兔的世界中，麥奎格先生總是會想方設法阻止兔子到自己的菜園偷吃蔬菜，也因此彼得兔的媽媽平時就會警告孩子們不要接近麥奎格先生的菜園。不過這背後還有更可怕的原因，那就是彼得兔的爸爸其實是被麥奎格夫婦所殺害。

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在彼得兔日本官方網站的角色介紹中提到，彼得兔的媽媽在警告孩子們不要去麥奎格先生的菜園時表示，他們的爸爸就是被麥奎格夫人做成了一個兔肉批。在角色介紹、族譜、周邊商品等地方，彼得兔的爸爸都是「一個批」。日本的主題餐批甚至還曾販售「彼得兔的爸爸」批，在彼得兔系列扭蛋中，也曾推出爸爸批的公仔。

近期有網友分享了這個可怕的冷知識，許多網友得知後都十分崩潰，紛紛表示：

「兔兔這麼可愛、怎麼可以吃兔兔」

「我要瘋了」

「真的是好批」

「也是因此才知道兔肉批是英國傳統料理，算是一種文化學習」

「第一次聽到時，我原本喜歡彼得兔的心就碎了」。



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