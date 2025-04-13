吉卜力｜少女綁架案×龍貓死神說　揭密日本毛骨悚然動畫都市傳說

相信大家多少都有接觸過吉卜力吧，吉卜力工作室製作了許多知名的動畫電影，其中，《龍貓》更是風靡了全世界。但不知道你有沒有聽過這樣一個都市傳說呢？《龍貓》其實是在影射某一起日本的知名事件，而裡頭的一些場景與取名，都與這起事件能牽扯上一些關係。而這起事件本身，其實也帶著非常多撲朔迷離的部份，今天就讓我們來看看這起「狹山事件」。



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失蹤的少女與勒索信件

1963年5月1日，一名16歲的少女中田善枝在離開學校失蹤。她出身於當地的富裕農家，本來家族要在今天為她慶祝生日，不過，她在下午3點半左右離開學校後，卻遲遲沒有回家。擔心的哥哥出門嘗試尋找，但也沒有任何收穫，在晚上7點20左右回到家後，卻發現玄關有一封白色信封。裡頭放著中田善枝的學生證以及勒索信件，要求中田家要在明天晚上12點於指定的地點交付20萬日圓贖金，並且不許報警，若是中間出了任何差錯，少女的屍體就會出現在西武園的池子內。

中田家很快報了警，警方也展開了緊急調查，中田家先在隔天準備了20萬的偽鈔於歹徒指定的地點見面，過了不久，歹徒指定的人也來到了現場，但在交涉的過程中，他卻說發現中田家已經報警的事實，甚至指出了兩名員警的位置。15分鐘後，交涉破裂，警方雖然在車道上佈下了警力，但卻被對方從小路逃走，未能成功抓獲。

揭露真兇身分的竟是一把鐵鏟

5月4日早上10點半，警察在一條小農道上找到了少女中田善枝的遺體，她被蒙起雙眼且綁起手腳，遭到勒斃而亡。警方隨即開始尋找真兇，在調查的途中，一名養豬場主報案自己的鐵鏟遭竊，而該鐵鏟在麥田中被發現，且上面的泥土與少女被拋屍地點的泥土成分相同，加上種種的調查，警方最終鎖定並逮捕了養豬場的員工石川一雄。

經過測謊，警方認為石川一雄頗為可疑，加上負責交涉的中田家次女也指證對方的聲音與當初交涉的人一致，警方便將石川一雄作為最大嫌疑人開始進行調查。在他的家中也查到疑似少女的單車部件，警方也依據他所繪製的地圖找到疑似少女的書包，最終，在6月23日，石川承認犯行，法院也在一審時宣判其為死刑。

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不滿判決多方奔走，30年後重新成為懸案

在宣判為死刑後，石川馬上推翻了之前的證供，甚至走向絕食抗議，隨著社會關注度的上升，這起案件的種種疑點也逐漸浮現出來。像是石川一雄的教育程度僅到小學五年級程度，勒索信件中出現的許多漢字，他可能根本不認識；按照他畫的地圖尋獲的幾項物品，也並非少女本人的物品。此外，雖然中田善枝表示家人要為他慶生，但中田家卻證實那天並沒有要舉辦慶生會，種種疑點也讓眾人對這起事件的犯人是否真的為石川一雄產生疑惑。

石川一雄後來在二審獲判無期徒刑，在1994年假釋出獄便為重啟調查持續奔走，最後在2018年三審宣布石川一雄無罪。

這起案件引起人們關注除了事件本身的懸疑性之外，就是與《龍貓》相關的都市傳說了。傳聞中這起案件與《龍貓》的關聯性有以下幾個因素，劇中姊妹倆的名字分別叫做草子「サツキ」以及次子「メイ」，日文中皆與五月有所關聯，而這起事件正巧就是發生在五月。此外，《龍貓》的日文全名為《鄰家的龍貓》，而其舞台所澤市正巧就位於狹山市的旁邊，劇中也曾出現過狹山茶的片段等等，龍貓為死神的象徵以及劇中姊妹已死等等的傳說，為這起案件添增了更濃厚的懸疑色彩。

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都市傳說固然有趣，但真兇究竟是誰呢？

2007年，吉卜力工作室發表聲明否定了這一都市傳說的真實性，表示這一切都只是巧合與穿鑿附會，但到現在仍然時不時會看到這樣的傳說流傳在網路上。而在石川一雄獲判無罪的現在，這起「狹山事件」也成為了未解的懸案，各位讀者又是怎麼看待這起事件呢？

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