Pokemon也有都市傳說而且極恐怖　遊戲中的靈異現象你遇上了嗎？

寶可夢自1996年開始發行首款遊戲到現在，一直都是全世界的熱門遊戲IP，不論在大人或是小孩子之間都有著極高的人氣。伴隨著高人氣以及悠久的歷史，這之中肯定有各式各樣的都市傳說在網路上流傳，有些可能是有趣的考據，也有些是純粹的恐怖，今天就讓我們來看看一些有趣的寶可夢都市傳說吧！



齊來看看有趣的寶可夢都市傳說吧！（pokemon）

寶可夢竟與太平洋戰爭有所關連？

都市傳說令人生寒（pokemon）

寶可夢竟與太平洋戰爭有所關連？寶可夢《紅寶石》、《藍寶石》版本為寶可夢的第三世代，其舞台豐緣地區以日本九州為背景設計，而在這代誕生了名為豐緣三神柱雷吉洛克、雷吉艾斯與雷吉思奇魯的寶可夢，然而都市傳說卻謠傳著這些寶可夢背後的原型，可能與戰爭有所關聯。懷疑論者指出三隻寶可夢的登場地點分別可以對應到發生過空襲的大分縣、宮崎縣以及發生過原爆的長崎縣，而在第四世代登場的雷吉奇卡斯，雖然將舞台移到了北海道，卻仍然可以對應到海軍的慰靈碑。

除此之外，豐緣地區的三隻寶可夢其共通的技能為「大爆炸」、「原子之力」與「破壞死光」等等，似乎皆與戰爭有那麼一些關聯性。而且，三隻寶可夢學到「破壞死光」的等級為89，而8月9日正是原子彈在長崎落下的日子，這種種的巧合，也難以讓人不去聯想這之中的關聯性。

但到了第八世代，以英國為藍圖的伽勒爾地區又出現了兩隻全新的雷吉系列寶可夢，加上有人提出豐緣三神柱的登場地點應該是對應九州的三個古墳，雷吉系列寶可夢與戰爭有關的傳言似乎也不攻自破。但其作為一個有趣的都市傳說，偶爾仍然能在網路上見到其說法。

遊戲中的靈異現象，恐怖的森之洋館

剛剛提到第四世代神奧地區是以北海道為原型，而在這代也有一個有趣的都市傳說「森之洋館」。在神奧地區的百代森林，有一間神祕的洋館，玩家在抵達這座洋館後，會在裡面隨機遇到小女孩以及老人，而且你永遠沒有機會接觸到他們或與他們交談，除此之外，在洋館2樓有一幅紫色的畫，會冒出紅色的眼睛盯著主角看，隨著主角的位置改變，眼睛的方向也會改變，令人感到不寒而慄。

翻開地圖，可以發現這座洋館對應著北海道一處有名的靈異地點「松扇園」，據當地的傳聞表示，松扇園曾經發生過一起悽慘的毒殺事件，而犯人則在建築的門前上吊自殺。而玩家在這座洋館之中，可以找到解毒劑等等的物品，似乎也證實了這點也說不定。

其實在第一次抵達洋館前，會發現當地的道館館主菜種在外面徘徊，而玩家也必須打倒她拿到密傳技能才能夠進入洋館。也因此，菜種真犯人說也曾經出現在網路上，不過屬於可信性不高的傳說。

靈異地點「松扇園」（pokemon）

知名的寶可夢都市傳說「紫苑鎮」

最後讓我們來看看寶可夢非常有名的都市傳說「紫苑鎮」吧！紫苑鎮是寶可夢第一代關東地區的一處城鎮，該處被塑造成一處鬧鬼的地點，除了有陰森的背景音樂以外，更有一座寶可夢的墓地《寶可夢之塔》。也正因為其恐怖的氣氛營造，誕生了許多都市傳說。

這些都市傳說，你都聽過嗎？（pokemon）

在2010年代初期，國外網路上有個都市傳說聲稱有數百名兒童由於聽過了紫苑鎮的音樂後產生了頭痛與各種奇怪的行為，並在這之後走上絕路，他們給這個症狀取了個名字叫「紫苑鎮綜合症」，但這些謠言並沒有任何能提供證據證實，但在網路興起的年代，這個故事也成為了一則非常著名的傳說。

而在日本內部，則是有傳說主角的勁敵青綠在寶可夢塔會與主角進行一次戰鬥，在之前的戰鬥中，他會帶著一隻小拉達，但在這次以及之後的戰鬥卻不見其蹤影。就有日本網友傳言，他的小拉達在前一次與主角的戰鬥中受傷並死亡，而青綠前來寶可夢之塔，就是為了祭拜他死亡的夥伴。

遊戲裏的奇怪問題（pokemon）

你們還知道那些寶可夢都市傳說呢？

你們還知道那些寶可夢都市傳說呢？（pokemon）

寶可夢這樣的知名IP，流傳了許多的都市傳說，他們或許只是遊戲中的內容，又或者是與歷史結合，又或者是當地本就存在的靈異傳說等等，也增添了更多網路的討論度。各位讀者們又知道哪些有趣或是恐怖的寶可夢都市傳說呢？

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