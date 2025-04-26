ChatGPT 4o｜00後一招偵破AI寫作漏洞　他教這樣做避開辨識特徵

自ChatGPT問世以來，無論是學生、上班族都習慣把ChatGPT當成文章寫作工具，以增進工作效率。然而AI的語言風格畢竟與人類不同，近期Z世代偵破ChatGPT寫作的明顯特徵就是大量使用「破折號」（——），並戲稱其為「ChatGPT連字號」（ChatGPT hyphen）。



自ChatGPT問世以來，無論是學生、上班族都習慣把ChatGPT當成文章寫作工具，以增進工作效率。（freepik）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

據《紐約郵報》報導，「ChatGPT連字號」最近在 TikTok 上掀起討論熱潮，成為辨識 AI寫作的線索之一。此話題源自Podcast節目《LuxeGen Podcast》，主持人在最新一集中分享這一觀察，隨後這個說法在X上爆紅，一名聽眾轉發節目片段並驚呼：

「Z世代竟然把破折號叫做ChatGPT連字號，實在太狂！」



主持人建議學生若用 ChatGPT 寫作業，記得刪除文中的破折號，「我一看就知道有沒有用 AI」。她強調，並非完全反對使用 ChatGPT，但建議應該先用自己的話撰寫，再以 AI 輔助潤稿，並經過個人修改，「寫作流程應是：人、ChatGPT、人」。此外，主持人也開玩笑發出「服務公告」，提醒大家若不想被誤認為用 AI 寫作，最好把破折號從文章中移除。

【相關圖輯】ChatGPT 4o｜5大秘密永遠別告訴AI！企業機密、醫療紀錄都上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

儘管單從破折號來判斷是否為ChatGPT寫作不一定準確，但這顯示了 Z 世代對 AI 語言風格的敏銳嗅覺，甚至從一個破折號就能嗅出「AI味」，也使人類創作與人工智慧的界線再次引發討論。

【相關圖輯】ChatGPT｜AI將取代心理輔導？Threads友分享療癒體驗：聊到哭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

柴犬遭比特犬撕咬亡 飼主手寫信淚喊：被欺負快跑別呆搖尾

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】