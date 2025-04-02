ChatGPT 4o｜吉卜力免費AI圖網絡爆紅　4個圖片生成功能一文看清

【ChatGPT 4o／免費／吉卜力風格教學】你知道ChatGPT又升級了嗎？近日ChatGPT-4o全面優化了生圖功能，不僅能產出多樣畫風，還能製作出自己的貼圖表情包，圖片更加細緻逼真之外，原來無法產出中文字的BUG也被修復，社群上一瞬間充斥著模仿吉卜力工作室、《阿森一族》（The Simpsons）、Jellycat等風格的AI圖，不過卻有網友質疑，OpenAI這樣的產圖模式是否侵犯了版權，未經創作者的同意使用他們的作品當作製圖模型，智慧財產權律師也出面說明了！



ChatGPT所生成的「吉卜力風」的《難哄》劇照。（ChatGPT）

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ChatGPT-4o 升級的四個生圖功能

近日ChatGPT-4o將生圖功能進行了全面升級，以下是幾個主要更新的功能。

一、生成更加多樣的指定風格

只要上傳自己的圖片，就能依照指定的風格去生成AI圖，像是美式漫畫風、日本懷舊風、Jellycat風、阿森一族風、吉卜力風等等，ChatGPT透過簡單的文字理解各類風格主題，若想要調整動作、背景等細節，也能維持風格的一致下達指令。

二、逼真的人物生成

可以指定現實人物做出指定動作，圖片中的細節與人物還原度都相當逼真，穩定度也提高了許多。

三、可以生成中文字

過去OpenAI無法生成含有中文字的圖片，英文字也經常出現錯誤，這次則修復了該BUG，能在AI生成圖中清楚的置入中文。

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四、製作個人貼圖、表情包

使用者可以上傳自己的圖片，下達想要的風格以及聊天時常用的語境，設計出專屬自己的貼圖。

網友瘋玩ChatGPT吉卜力風AI圖 CEO也換上新頭貼

在短短的兩天內，社群上就充斥著使用ChatGPT生成的各種AI圖，其中以許多人喜愛的日本動畫工作室「吉卜力風」最受歡迎，用戶將現有的圖像和圖片上傳到ChatGPT，再要求聊天機器人以吉卜力風格重新詮釋，社群上看到各種「吉卜力化」的知名電影場景、美國總統、甚至連OpenAI的CEO Sam Altman都將自己的大頭照改成了吉卜力風格。



然而，這也引發了關於圖像生成式AI相關的版權爭議，根據Neal&McDevitt律師事務所的智慧財產權律師Evan Brown的說法，這些圖像生成式AI目前在法律上確實是處於灰色地帶，「風格」並未受到版權的明確保護，這意味著用戶就算只是透過AI來生成「看起來」像吉卜力電影的圖像，似乎並未違法。

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不過Brown接著表示，OpenAI很可能是使用了吉卜力電影中的數百萬個影格來訓練其模型，從而實現了這種相似性，而這種情況是否適用於「合理使用」（Fair Use）的保護，目前還有多起訴訟，正待裁決。

OpenAI的CEO Sam Altman的X帳號。（X@sama）

宮崎駿十年前就對AI公開表示反感 OpenAI被多家公司提告

事實上，2016年宮崎駿就曾在一個訪問中表示，「我絕不想把這種技術融入我的作品中。我堅信這是對生命本身的侮辱。」當時OpenAI等生成式人工智能還未出現之前，這位動畫大師就已經對人工智能產生反感。



即使OpenAI目前已被多家公司提告，指控OpenAI非法使用其內容訓練人工智能，但OpenAI和Meta都在法庭上辯稱，按合理使用原則，他們的人工智能模型是利用公開數據訓練出來，對話機器人將原創材料轉化成新作品，但這個論點最近被美國上訴法院駁回。在法院做出判例前，目前看起來並沒有太多來自版權上的限制，生成式AI對於類似「風格」的使用恐被還是不容易界定。

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