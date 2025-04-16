AI生成裸圖涉嫌傳播淫穢物品成日本首例　4人以藝術名義吸金被捕

日本東京警視廳網路犯罪科15日逮捕4名男女，他們涉嫌傳播淫穢物品，用於印刷和出售生成式人工智慧（AI）創建的虛構女性淫穢圖像，這是日本首例人工智慧作品被判定為淫穢作品的案例。



日本東京警視廳網路犯罪科15日逮捕4名男女。（TBS NEWS）

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《日本新聞網》（NNN）報導，所有嫌疑人均自學使用Stable Diffusion等開源人工智慧。在人臉生成過程中，以「日本女性、細緻的五官」等提示，產生逼真的並不存在的人物裸體圖像。

這名嫌犯來自愛知縣北名古屋市44歲零售業者水谷智浩等4人，年齡在20多至50多歲，其中3人承認犯行，但另一人表示「不知道這是在做壞事」，否認部份指控。

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這些圖像在拍賣網站上被列為「藝術海報」，總共進行120多筆交易，每件商品的價格為3000至5000日圓。主要買家是30至50歲的男性。

東京地方檢察廳特別刑事部表示，如果人工智慧生成的人具有「普通第三方可能誤認為是真人的真實特質」，那麼它將受到與真人相同的保護。但日本律師聯合會人權保護委員會持不同看法，並表示擔心：

「將人工智慧創造的產品納入其中的廣泛解釋，將導致創造性活動遭扼殺。」



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