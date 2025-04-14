陸短劇《逆騎》疑用AI換臉 迪麗熱巴「被出演」劇組急刪爭議畫面
撰文：TVBS新聞網
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大陸短劇近年蔚為風潮，有別於一般戲劇，每集可能只有幾分鐘，內容淺顯易懂又吸睛。近日卻傳出爭議，中國一部短劇作品疑似使用AI技術來後製，演員的臉突然變成了迪麗熱巴，讓粉絲相當不滿。
根據陸媒《紅星新聞》報導，有網友發現網路短劇《逆騎》有使用AI的痕跡，影片中可以看出，短劇中的女主角身穿白色校服，鏡頭平移後臉部竟「晃了一下」變成迪麗熱巴，面容明顯不同，下顎線邊緣也有一抹陰影，相當不自然，讓網友質疑是否使用AI技術進行換臉，將女主角原本的容貌變成迪麗熱巴。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
粉絲相當生氣，希望經紀公司能夠採取法律行動，痛罵《逆騎》劇組根本是侵犯藝人肖像權：
「演員的形象不是你們拿來亂用的」
「請合法運用ai，請尊重任何人的肖像權」
「堅決支持迪麗熱巴維權，網路不是法外之地」。
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有網友質疑「平台審核機制在哪裡？應該承擔什麼責任？」，對此，涉事線上劇場的負責人閆先生表示，該劇的版權方將《逆騎》賣給多家劇場，自己只是採購來的二輪劇，也刪除有爭議的畫面。
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