謝霆鋒演唱會｜首位亞洲歌手啟德開個唱！回顧7個最chok時刻

謝霆鋒於4月24日至27日登上啟德體育園開演唱會，成為第一位亞洲歌手，踏進香港最新最大的場館，預想到場面一定好墟冚！霆鋒有型就係人都知，不論演和唱都出色，不過有時他都會chok住派膠，呢7個經典時刻大家又是否記得?



謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》24日將強勢登陸啟德主場館。作為香港首位於啟德主場館開個唱的歌手，除了有名牌Gucci為他專屬訂製了兩款全球獨一無二的結他皮帶及接收器的皮套後，日本殿堂級品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）都為他打造專屬結他帶。

霆鋒有型就係人都知，不論演和唱都出色，所以能夠紅足咁多年，不過有時他都會chok住派膠，以下這7個經典超chok時刻，大家記得幾多個?

腳趾解鎖開門神技，唔係個個做到！

👇👇👇按圖回味7件霆鋒式超chok時刻👇👇👇

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1.單線solo

《活著Viva》單線solo神技震驚樂壇，有時更會唔插線，網民笑言「無聲彷有聲」霸全世界。

2. 腳趾紋開鎖

謝霆鋒在微博出圖片，表示「最近練結他，手指頭全起了繭子，家裏是指紋鎖，老不能解鎖，所以今天起錄用腳紋。」

3.17歲自己縫針潮文

內容講述謝霆鋒17歲拍戲時受傷後自行縫針，文章內容真假難辨，後來他在節目上親述事件，網民仍當信半疑。他說醫生讓他簽生死狀。醫生縫針時，謝霆鋒就那麼看著，不喊、不叫、不哭，沒有打麻醉針，就那樣一針一針地縫著。最後一針，霆鋒對醫生說：「我來縫！」醫生看著他，他居然笑了︰「沒有嘗試過的人生，我都想嘗試一下。」

4.掟結他

曾在公開場合掟結他，網民因認為他不懂得愛惜樂器，亦有網民認為，掟結他只是一種自high的表現。

5.《12道鋒味》

Chef le mon成名之作，以來自異世界的煮食技巧，成為「米芝蓮之友」,其煮食技巧包括淋過毛巾的雞蛋仔、磨鋸齒刀落餸增加鐵質、流鼻血威靈頓牛排、護目鏡炒餸、好似雞子的叉燒分子料理、衣架整意粉，以及單手FING香蕉。

6.高速喞朱古力

在米芝蓮晚宴壓軸登場，即席揮以藝術塗鴉方式，雙手互搏，高速將朱古力喞在甜點上，技驚四座。

7.熨斗燙頭髪

2018年1月，共facebook專頁出現一條意味不明的影片，片中謝霆鋒用熨斗燙頭髮，網民笑言，世界上已經冇人可以阻止謝霆鋒。