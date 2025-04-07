「韓國最美女演員2025」票選排名出爐！宋慧喬3甲不入 冠軍是她!

韓國「最美女演員」2025票選結果出爐！該票選由知名票選網站 KingChoice 舉行，名單公布後讓不少人驚訝，金智媛、宋慧喬等女星竟然三甲不入，冠軍更年僅28歲已力壓一眾女星，究竟是誰? 即來看看2025年完整榜單。



TOP 10 韓韶禧 （IG圖片)

TOP 10 韓韶禧

曾被封為「最美小三」，從演出《夫婦的世界》爆紅後，接連主演《無法抗拒的他》到《京城怪物》，人氣極旺。

TOP 9 孫藝珍 （IG圖片)

TOP 9 孫藝珍

雖然2022年已封盤跟男神玄彬結婚，又已為人母產有一子，但依然無損其魅力，更將拍攝Netflix新劇《醜聞》，配池昌旭挑戰19禁題材。

TOP 8 秀智（《當你沉睡時》劇照）

TOP 8 秀智

有「國民初戀」之稱，美麗又有演技，由《當你沉睡時》到《安娜》話題爆燈。

TOP 7 朴恩斌（《非常律師禹英禑》劇照）

TOP 7 朴恩斌

在2022年《非常律師禹英禑》中演繹自閉症律師被激讚，更奪下百想藝術大賞的「大賞」。

TOP 6 金智媛（《淚之女王》劇照）

TOP 6 金智媛

因《淚之女王》飾演財閥繼承人「洪海仁」一角而爆紅，早前更來港出席品牌活動，仙氣迫人惹來不少男粉絲入坑。

TOP 5 李世榮 （電視截圖)

TOP 5 李世榮

有古典美人的稱號，童星出身的她在《大長今》飾演小今英，當年已不少人稱讚她美人胚子。近來新劇《加州汽車旅館》裡的演技大爆發。

TOP 4 宋慧喬 （節目截圖)

TOP 4 宋慧喬

41歲的宋慧喬有種獨有的魅力，早前因《黑暗榮耀》讓她奪下視后頭銜，近期又與孔留作拍新劇，令人期待。

TOP 3 高允貞 (IG圖片)

TOP 3 高允貞

被讚為「韓國最美整形範本」，五官相當精緻，近年因《還魂：光與影》、《Moving異能》等作品大熱，今年更會與金宣虎搭檔主演愛情喜劇《這份愛可以翻譯嗎？》。

TOP 2 朴寶英 (IG圖片)

TOP 2 朴寶英

身為「國民妹妹」的朴寶英，清純可愛的形象大受歡迎，是韓國著名的童顏美女。其主演《大力女子都奉順》、《Oh 我的鬼神君》收視也大爆。

TOP 1 蔡秀彬(《現在撥打的電話》劇照)

TOP 1 蔡秀彬

憑藉NETFLIX韓劇《現在撥打的電話》 人氣爆燈，去年及今年連續兩年登上榜首，成為韓劇的新一代女神。