強積金對沖取消｜公司想解僱所有人再簽約　打工仔求救：有無伏?

政府早前宣佈2025年5月1日取消強積金「對沖」安排，日後僱主不能用僱員強制強積金供款累算權益「對沖」僱員的遣散費或長期服務金。而近日就一位網民在連登討論區表示，公司想在5月1日前解散所有員工再重新簽約，待遇不變，並詢問廣大網友意見「有冇伏」。



連登討論區截圖

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近日，有網民在社交平台連登討論區發文，指其任職的公司計劃於5月1日前解僱全體員工，並重新簽訂合約，公司老闆聲稱，此舉旨在讓員工提前領取強積金（MPF）以支付遣散費，讓員工「有舊錢喺手」，從而無需等到65歲才能提取款項。而該網民亦補充，公司共有20多名員工，其中部分員工已服務超過10年，根據《僱傭條例》長期服務金或遣散費的計算方式，該網民估計自己可獲約20萬港元的遣散費，而其強積金帳戶內的累算權益足以全額支付該筆款項，並詢問廣大網友公司做法「有冇伏」。

《和解在後》劇照

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帖文一出後隨即引來極多網民留言討論，有網民心水清提醒事主5月1日正式取消MPF對沖，「5月起無得用老強對沖遣散費」、「第二日宣佈破產走佬都似」、「無得選擇你問黎都無用啦，向好方面諗，啲錢出黎做定期都好過放強積金」、「炒完再請過，之後再4年炒哂你地就一蚊都唔洗比」、「暫時諗到可能性，1. 老闆可以少供一個月mpf？2. 年資重新計，2年內炒，呢2年就唔計落去遣散費，或者5年內退休，呢5年就唔計落去長期服務金？」。

《和解在後》劇照

亦有網民質疑該老闆的做法「冇着數」，「你老闆識唔識呀？取消強積金對沖不設追溯期，即係2025/5/1之前既年資係可以對沖架」、「其實咁做公司仲蝕咗，佢一係好老細，一係傻既」、「只有蝕同打和，除非佢本身好好人，唔係既話佢一定有其他野收埋咗」。

《開罐OPENER》記者亦藉此詢問了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」的專業意見，她認為老闆的原意是為了保障員工，「好似又幾好，而家經濟又咁差，俾你一下子拎到本應65歲先拎到嘅MPF」，亦表示作為員工只能聽取公司安排，「作為員工可能淨係需要擔心係咪會冇咗份工」、「如果公司有心遣散員工，只需跟足勞工法例賠錢」，因此若果被解僱後，公司違背承諾不作聘請，作為員工亦只能繼續尋求下一份工作。唯Son姐提醒僱員重新簽約時要留意聘請條款，大多會重新計算工作年資，公司福利例如年假、花紅等與年資掛鉤的福利則會歸零計算。