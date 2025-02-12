報復性辭職成2025新趨勢！研究揭打工仔忍了13個月　4大行業高危

近年職場興起「安靜辭職」（Quiet Quitting），即員工只完成最低限度工作，不再付出額外努力，即是我們經常掛在口中的「躺平」。然而，IT諮詢公司Software Finder最新研究顯示，一種更激進的職場現象——「報復性辭職」（Revenge Quitting）正逐漸取代「安靜辭職」，並可能在2025年掀起浪潮。所謂「報復性辭職」，是指員工因長期不滿公司待遇或管理方式，選擇在公司業務高峰期高調離職，以此作為對僱主的反擊。



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17%員工曾報復性辭職

調查訪問了1,007名來自不同行業、職級及世代的全職員工，結果顯示，17%受訪者過去曾有報復性辭職的經驗，其中初級員工（24%）、X世代員工（21%）及遠距辦公員工（20%）最有可能採取此行動。更有4%員工計劃在2025年實施報復性辭職，且平均已抱有辭職念頭超過13個月。

混合辦公（即在家及返公司)員工（7%）報復性辭職的意願最高，尤其是經理級別（6%）、營銷廣告業（16%）、IT科技業（11%）及傳媒娛樂業（7%）的員工。此外，28%員工預計其工作場所將在2025年出現報復性辭職現象。

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93%員工對現職感沮喪 低薪凍薪成主因

雖然報復性辭職的員工人數僅佔整體勞動力一小部分，但調查發現，93%全職員工對當前職位感到沮喪，主要有８大原因：

1.包括低薪或無加薪（48%）

2.感到被輕視（34%）

3.缺乏職涯發展機會（33%）

4. 管理及領導不善(27%)

5.缺乏認可與不被賞識（27%)

6.工作與生活平衡不足（24%)

7.有限的帶薪休假(22%)

8.不滿職場文化(19%)

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從世代來看，Z世代員工最容易感到不被認可，44%認為缺乏讚賞，40%感到被輕視，33%認為工作與生活失衡。從職級來看，初級員工（39%）最容易感到被輕視，而中層員工（30%）則最常感到缺乏認可。

行業方面，政府（33%）、零售（31%）及營銷廣告業（31%）的員工最容易感到在現職上陷入困境。27%員工認為僱主對工作場所的不滿情緒應對不力，其中傳媒娛樂業員工（40%）、初級員工（33%）及現場辦公員工（33%）最有可能感受到這種影響。

報復性辭職或成新趨勢

研究指出，隨著員工對低薪、凍薪及缺乏晉升機會的不滿加劇，「報復性辭職」或將成為2025年的職場新趨勢。員工選擇在公司業務高峰期高調離職，不僅是對僱主的反擊，也反映了職場文化的深層問題。若僱主未能及時改善待遇及管理方式，恐將面臨更大規模的人才流失危機。

資料來源：Software Finder